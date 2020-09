Kastamonu Valisinden acı itiraf Vali Avni Çakır: “Vak'a sayıları hızla artan iller arasındayız, itiraf ediyorum iyiye gitmiyoruz” “Şehrin göbeğinde pervasız bir şekilde dolaşan insanlarımız maskeyi sadece yanında bulunduruyor” “Denetimde 134 evden 10’unda izolasyon kurallarına uyulmadığı görüldü”

Kastamonu Valisi Avni Çakır, maskesini takmayan ya da usulüne uygun takmayan vatandaşlara sitemde bulunarak, “Şehrin göbeğinde pervasız bir şekilde dolaşan insanlarımız maskeyi sadece yanında bulunduruyor” dedi. Vali Çakır, ayrıca vak'a sayılarında hızla artan iller arasında yer aldıklarını ve Kastamonu’nun iyiye gitmediğini ifade ederek, 134 evde yaptıkları denetimlerde 10’unda izolasyon kurallarına uyulmadığını gördüklerini kaydetti.

“Sağlık İçin, Hepimiz İçin” sloganıyla İçişleri Bakanlığı tarafından 81 İlde başlatılan korona virüs denetimleri Kastamonu’da gerçekleştirildi. Bu haftaki denetimler, şehrin işlek yerlerinden bir tanesi olan Barutçuoğlu Alışveriş Merkezinde yapıldı. Denetimlere Vali Avni Çakır, Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, İl Emniyet Müdürü Necati Denizci, Tarım ve Orman İl Müdürü Fatih Önlem, İl Sağlık Müdürü Vekili Dr. Yüksel Kutlu ile ilgili kurumların yetkilileri katıldı.



“Şoklama tedbiri kapsamında çalışmalara başladık”

Beraberindeki heyet ile birlikte işletmeleri denetleyip alınan önlemleri inceleyen Vali Çakır, Covid19 vak'alarında Eylül ayı itibariyle daha iyi noktada olmayı hedeflediklerini fakat daha da kötüye gittiklerini belirterek, “Maalesef Temmuz ayı itibarı ile yoğunluğun vermiş olduğu sıkıntılar artarak devam etmekte. Maalesef Ağustos ayında Temmuz ayından daha kötü bir noktadayız. Eylül ayının ilk haftasıyla da sayılarımız hiç iç açıcı değil. Bununla alakalı Pazartesi günü yapmış olduğumuz toplantıda tabiri caizse bir “şoklama tedbiri” başlatmayı öngördük. Bu kapsamda çalışmaya başladık” dedi.



“Vak'a sayıları hızla artan iller arasındayız”

Vak'a sayısı hızla artan iller arasında yer aldıklarını söyleyen Vali Çakır, “Dün sayın bakanımızla birlikte 81 ilin valilerinin de katılımıyla bir video konferans görüşmesi gerçekleştirildi. Burada son dönemdeki vak'a artışlarının seyriyle ilgili alınması gereken ilave tedbirler ve İl İl’de illerin karnesi görüşüldü. Ne yazık ki bizde bu aşamada vak'a sayıları hızla artan iller arasındayız. En kötüler arasında değiliz ancak bu noktada frene basamazsak maalesef ilerleyen süreçte daha sıkıntılı durumlara düşebiliriz” diye konuştu.



“Şehrin göbeğinde pervasız bir şekilde dolaşan insanlarımız maskeyi sadece yanında bulunduruyor”

Şehrin göbeğinde insanların pervasız bir şekilde dolaştığını ve maskeyi de usulüne uygun takmadıklarını gördüklerini söyleyen Vali Çakır, “Biz idare olarak gereken her türlü tedbiri alıyoruz ve sürekli vak'a sayılarını azaltma noktasında arkadaşlarımızla gece gündüz görüş alışverişinde bulunuyoruz. Ancak belli bir aşamaya geldikten sonra da orayı aşmak zorluyor. O aşama da vatandaşımızı bilinçlendirmek. Biz ne kadar “maske ve mesafe” desek de hala görüyorsunuz şehrin göbeğinde insanlar pervasız bir şekilde dolaşıyor. Ve yine maalesef vatandaşlarımızın büyük bir çoğunluğu da maskeyi sadece bulunduruyor, usulünce takmıyor. Sanki virüs çene altından bulaşıyormuş gibi maskeyi çenelerinin altına çekerek günlük hayatlarını devam ettiriyorlar. Biz, vatandaşın sağlığı için maske takılmasını istiyoruz. Maske değil derdimiz, halkın sağlığı! Bunun için de vatandaşın maskeyi usulünce takması çok önemli. Bu yüzden bugünden itibaren sadece maskesi olmayan değil, maskeyi usulünce takmayanlara da ceza uygulamasına başlayacağız. Çünkü vatandaş görevlileri görünce maskeyi kaldırıyor, ondan sonra tekrar indiriyor. Sanki virüs kolluk güçlerinden bulaşıyormuş gibi davranıyor. Kendisini kandırıyor. Kendimizi kandırıyoruz” şeklinde konuştu.



“Hastanelerde hasta kapasitesi doluluğunda eşikteyiz”

“Şu an hastanelerde hasta kapasitesi doluluğunda eşikteyiz” diyen Vali Çakır, “Bu haftadan itibaren Tosya, İnebolu ve Taşköprü Devlet Hastanelerimizde de Covid19 servisleri açtık. Çünkü merkez hastanesinin artık bu artışı tek başına kaldırması zorlaşacaktır. Üstelik bu vak'aların ilçelerden buraya taşınması, tedaviden sonra tekrara gönderilmesi de ilave zorluklardır. Bunun için 3 yeni nokta daha açarak vatandaşımızın bu konudaki sıkıntısını da giderdik” ifadelerini kullandı.



“Günlük 1000 test yapıyoruz”

Günlük bin test yapar hale geldiklerini belirten Vali Çakır, şöyle konuştu: “Testlerimizi 1000 sayılarına çıkardık. Günlük artık 1000 test yapıyoruz. Buradaki amacımız; daha çok insanımızı bulaş olmadan tespit edip izolasyonunu sağlamak. Bu anlamda artık ne kadar gerekirse o kadar 800, 1000 ya da daha fazla sayıda test yapacağız”



“Denetimde 134 evden 10’unda izolasyon kurallarına uyulmadığı görüldü”

134 evde yaptıkları denetimlerde 10’unda izolasyon kurallarına uyulmadığını gördüklerini kaydeden Vali Çakır, şunları söyledi: “İzolasyondaki vatandaşlarımızın, izolasyon kurallarına riayet etmiyor. Önceki gün yaptığımız denetimde 134 evden 10’unda izolasyon kurallarına uyulmadığı görüldü ve haklarında gerekli idari işlemler başlatıldı. Testleri pozitif çıkıp izolasyona alınan vatandaş yapılan denetimlerde evinde bulunmadığı takdirde önceki dönemde olduğu gibi Kredi ve Yurtlar Kurumlarına yerleştirilecek ve bu süreçteki her türlü masrafı da kendisinden tahsil edilecektir. Biz bunu gerekirse zorla uygulayacağız. Bu sebeple sonuçları pozitif olan vatandaşlarımızı uyarıyorum: Hem kendi sağlığınız hem de toplum sağlığı için izolasyon kurallarına uymalıyız. Aksi takdirde yetkili mercileri istemedikleri tedbirleri uygulamak zorunda bırakacaklardır”



“Kastamonu iyiye gitmiyor”

Kastamonu’nun iyiye gitmediğine dikkat çeken Vali Çakır, “Sonuç olarak Kastamonu iyiye gitmiyor. Şunu da itiraf edeyim: Bu konuda vatandaşımızdan yeterli desteği görmüyoruz. Elbette vatandaşlarımızın da bizden beklentileri olabilir ama sizlerin de sokakta şahit oldukları var. Herkesin başına bir zabıta yahut polis dikemeyiz. Her iş yerinin başına bir yönetici koyacak halimiz yok. Bu hastalığı ancak herkesin el ele vermesiyle yenebiliriz. Bu yüzden vatandaşımızın ve esnafımızın hassasiyetini bekliyoruz” dedi.



“Herkes gönüllü kendisince sokağa çıkma yasağı ilan etsin”

Ekip sayısını yapmış oldukları planlama ile 3 katına çıkarttıklarını vurgulayan Vali Çakır, şöyle devam etti: “Bu hafta pazarları kaymakamlar bizzat, merkezde de vali yardımcılarımız gözlemleyecek. Çünkü şu an düğünler nispeten kontrol altına alında ama Pazar yerleri ile ilgili hala ciddi sıkıntılarımız var. Eğer burada da vatandaştan gerekli özeni ve dikkati göremezsek özellikle ilçelerden başlayarak belirli pazarları kapatma tedbirini uygulayabiliriz. Dediğim gibi sokağa çıkma yasağı henüz söz konusu değil fakat ben buradan vatandaşlarımızın gönüllü olarak şu iki hafta için sokağa çıkmama kampanyası başlatmalarını istiyorum. Çok acil işimiz yoksa evimizde kalalım”

Vali Çakır, ziyaret ettiği işletmelerde ayrıca müşterilere el dezenfektanı verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.