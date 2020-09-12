Tosya Kaymakamı Pandemi için alınan ilave tedbirleri açıkladı

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin pandemi için ilçede alınan ilave tedbirleri açıkladı.

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin korona virüs nedeni ile alınan tedbirlere ilişkin yazılı bir açıklama yaparak vatandaşlara çeşitli uyarılarda bulundu. Konu ile ilgili yazılı açıklama yapan Kaymakam Deniz Pişkin, korona virüs vaka sayılarının artması nedeni ile çeşitli önlemler aldıklarını ifade etti. Korona virüs tedbirleri kapsamında hayvan pazarlarını kapatma kararı alabileceklerini ifade eden Pişkin, "Öncelikli olarak Pazartesileri ilçe merkezimizde oluşan yoğunluğu düşürmek için Organize Sanayi Bölgemizde, Suluca tarafında, Marangozlar Sitesinde ve yol üzerindeki bütün üretim tesislerimizde Pazartesi tatil uygulamasını bir süreliğine iptal ettik. Bu iş yerlerimiz Pazartesi hariç başka bir güne tatil günlerine almak zorundalar. Bununla birlikte, yarın Hayvan Pazarımıza, Pazartesi de Halk Pazarımıza tekrar bakarak, esnafımızın ve vatandaşımızın bu konudaki duyarlılığını yeterli bulmadığımız, bulaş riskinin ciddi şekilde varlığını koruduğu kanaatine vardığımız taktirde bir süreliğine her iki pazarı da kapatma kararı alabiliriz" dedi.

Vatandaşları tedbirlere uymaları konusunda uyaran Pişkin, "Evindeki karantina ve izolasyon tedbirlerine uymayanların masrafları kendilerinden alınmak üzere yurtlara yerleştirilmesi; köy ve şehir ile şehir ve bağlar arasına seyahat kısıtlaması getirilmesi; kıraathane, kahve, kafe ve restoranlar ile berber, kuaför ve güzellik solanları için kapatma saatlerinin öne alınması; gerekli tedbirleri almakta rehavet gösteren fabrika ve iş yerlerine bundan böyle ikaz ve uyarı yerine ağır para cezaları uygulanması gibi tedbirler masamızda. Tekrar bu kısıtlamalı ve sıkıntılı günlere dönmemek için lütfen herkes sorumluluklarına sahip çıksın. Herkes kapısının önünün temiz tutarsa bütün mahalle temiz olur anlayışını rehber edinerek tüm Tosyalı kardeşlerimi duyarlı olmaya ve virüsle olan mücadeleye destek vermeye davet ediyorum. Maske, mesafe ve temizlik kuralları temel ve değişmez kural olmakla birlikte, kalabalık yerlerden uzak durarak, sosyal mesafe kuralına titizlikle uyarak, mecbur kalmadıkça evden çıkmayarak ve karantina tedbirleri ile alınan önlemlere uymayan kişi ve iş yerlerini bizlere bildirerek bu mücadeleye katkı verebilir, kendi hayatınızı ve sevdiklerinizin hayatını koruyabilirsiniz" diye konuştu.

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