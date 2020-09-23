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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hanönü ilçesinde kamu kurum ve kuruluşlarına HES koduyla girilecek

İHA

Hanönü ilçesinde kamu kurum ve kuruluşlarına HES koduyla girilecek

Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarına, Hayat Eve Sığar (HES) koduyla giriş uygulamasına başlandı.
Hanönü İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, kaymakam Ahmet Raşit Orhan başkanlığında yapılan toplantıda, salgının yayılmasını engellemek amacıyla kamu kurum ve kuruluşlara HES koduyla giriş yapılacağı kararı aldı.
Kararın, yürürlüğe girmesiyle hem kamu personelleri hem de kamu kurum ve kuruluşlarına gelen vatandaşlar, HES kodları kontrol edilerek binalara alındı. HES kodu olmayanlara ise kamu binalarının önündeki görevliler yardımcı oldu. HES kodu olmayan vatandaşlar, Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden, edevlet üzerinden ve SMS ile HES kodunu alabiliyor. Vatandaşlar, HES kodu uygulamasının yerinde bir karar olduğunu belirtti.

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