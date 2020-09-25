Tosya’da İŞKUR aracılığıyla okullarda çalışacak personelin kuraları çekildi

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde Toplum Yararına Programı kapsamında okullarda çalışacak olan personelin kuraları çekildi.

Tosya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı merkez ve köylerinde eğitimöğretim yapan ilk ve orta dereceli okulların temizlik işlerinde çalıştırılmak üzere Toplum Yararına Programı kapsamında çalışmak isteyen adaylar başvurularını İŞKUR’a yapmıştı. İŞKUR aracılığıyla alınan başvuruda okullarda çalışmak için toplam 220 aday başvurdu. Tosya Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde eğitimöğretim yapan okullarda istihdam edilecek toplam 48 personel için kura çekilişi noter huzurunda Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin’inde katılımıyla yapıldı.

Kura çekiminde ilk kurayı Kaymakam Deniz Pişkin çekti. Talihlilere ‘hayırlı olsun’ dileklerini ileten Kaymakam Deniz Pişkin, Tosya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde toplam 48 personelin istihdam edileceğini söyledi.oplam 220 adayın başvurduğu TYP için 48 aday asil listeye girmeye hak kazandı. Asil listeye girenler için gerekli araştırmanın yapılmasının ardından durumu uygun olanlar önümüzdeki günlerde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından görevlendirilecek okullarda çalışmaya başlayacaklar.

Program kapsamında çalışanların maaşları ve sigorta primleri İŞKUR tarafından ödenecek olup 20202021 eğitimöğretim yılı sonuna kadar çalışmaya devam edecekler.

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