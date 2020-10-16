Kastamonu’da patates hasadı tamamlandı

Kastamonu’nun Devrekani ilçesinde 5 bin dekar alanda ekilen patatesin hasadı tamamlandı.

Kastamonu’nun Devrekani ilçesinde yaklaşık 75 çiftçinin tarlasına ektiğini patatesin hasadı tamamlandı. Çiftçiler, hasadını yaptıkları patatesi depolarına kaldırırken bazı çiftçiler ise yol kenarlarında çuvallar içerisinde patatesin satışını yapmaya devam ediyor. Hasadın tamamlanmasıyla ilgili bilgiler veren Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, “Devrekani’deki 5 bin dekar alanda bu yıl patatesin üretimi yapıldı. Patates ekiminin serüveni 1998 yılında demonstratif (tanıtıcı) çalışmalarla başlamıştı. Biz, o dönemde Devrekani’de üç ayrı noktada her parselde üçer tane demosrasyon sahaları oluşturarak bölgeye en güzel patatesin hangisi olduğunu bulmaya çalıştık ve netice itibariyle Van Gogh, Carmona ve melody cinslerinin Devrekani’ye adapte olabilen en güzel patates cinsleri olduğunu tespit ettik. Devrekani’deki patates üretimine bakıldığı zaman Dünya ortalamasının 11,5 katı kadar daha fazla bir ürünün alınması Devrekani Patatesinin değerinin ne kadar güzel olduğunu gösteriyor” dedi.

Devrekani ilçesinde dekar başına 33,5 ton civarında patates aldıklarını söyleyen Başkan Altıkulaç, “Patates hasadı ilçemizde bitti, dekardan 33,5 ton civarında patates aldık. Rekoltemiz güzel, Dünya ortalamasına bakıldığı zaman 22,5 ton civarında bir patates üretimi söz konusudur ama Devrekani topraklarının patates tarımına daha uygun olması bizim rekoltemizin 33,5 ton civarında olmasına sebep oluyor. Patates tarımı ilçemizde yaklaşık 75 civarında çiftçimiz tarafından ticari amaçla yapılıyor. Bu da bölge ekonomisine ciddi bir katkı sağlıyor” diye konuştu.

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