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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Daday’da Öğretmenler Günü kutlandı

İHA

Daday’da Öğretmenler Günü kutlandı

Daday’da 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle kutlama programı düzenlendi.
Atatürk'ün 24 Kasım 1928'de Millet Mektepleri Başöğretmeni unvanını alması nedeniyle Öğretmenler Günü olarak kutlanan "24 Kasım Öğretmenler Günü" dolayısıyla bir program düzenlendi. Sabah saatlerinde Atatürk Anıtına Daday İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Şirin ve bir grup öğretmen tarafından çelenk sunulması ile başlayan program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Daday İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Şirin, “İstikbalimizin mimarı fedakarlık ve sevginin kaynağı öğretmenlerimizi en derin ve kalbi duygularla şükranlarımı sunuyorum. Başta görevi başında şehit düşmüş öğretmenlerimize ve ahrete intikal eden öğretmenlerimize rahmet, hayatta olanlarına sağlık ve afiyet diliyorum. Kanlı terör örgütü PKK tarafından katledilen, Necmettin öğretmenimize ve Aybüke öğretmenimize selam olsun. Cumhuriyetimizin 100.yılına 2023 hedefimize bizleri ulaştıracak olan gücümüz tarihimiz, değerlerini özümsemiş, dinamik açık fikirli üretken nesiller yetiştirmek en önemli görevimizdir. Bu görevi en iyi şekilde yapan tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun” dedi.
Şirin’in konuşmasının ardından yıl içerisinde adaylıkları kalkan öğretmenler için yemin töreni yapıldı. Törenin devamında uzun yıllar milli eğitim camiasına hizmet eden ve emekliye ayrılan öğretmen İsa Sevimli'ye, "Şeref Belgesi" verildi. Program 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Daday'da bulunan okullar arasında çeşitli konularda yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Şirin, İlçe Emniyet Amirvekili Komiser Yardımcısı Ahmet Çil ve İlçe Jandarma Komutanı Fatih Sütçü tarafından verilen ödüller ile sona erdi.
Öğretmenler günün anısına fidan dikti
24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında Daday'da görev yapan öğretmenler günün anısına fidan dikti. Daha önce evsel ve inşaat atık malzemelerinin depolandığı, fakat temizlenerek Daday Orman İşletme Müdürlüğü tarafından fidan dikim sahasına dönüştürülen Bayır Köyü mevkiinde gerçekleştirilen fidan dikimi töreninde sarıçam, karaçam ve At kestanesi fidanları öğretmenlerin ellerinden toprakla buluştu.

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