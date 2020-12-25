Hindi bandumasından sonra cırık tatlısı, yöresel lezzet olarak tescillendi Kastamonu’nun yöresel lezzeti cırık tatlısı tescillendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hindi bandumasından sonra cırık tatlısı, yöresel lezzet olarak tescillendi Kastamonu’nun yöresel lezzeti cırık tatlısı tescillendi

İHA

Hindi bandumasından sonra cırık tatlısı, yöresel lezzet olarak tescillendi Kastamonu’nun yöresel lezzeti cırık tatlısı tescillendi

Kastamonu’nun Devrekani ilçesinde eve davet edilen misafirlere yapılan Hindi Bandumasından sonra ikram edilen cırık tatlısı, coğrafi işaretli ürün olarak tescillendi.
Son yıllarda gastronomi alanında adından sıkça söz ettiren Kastamonu’nun yöresel lezzetlerine coğrafi işaret alınması süreci devam ediyor. Bu kapsamda coğrafi işaret alınması için yaklaşık 8 ay önce çalışmalarına başlanılan Devrekani’nin yöresel lezzeti cırık tatlısı da tescillendi. Devrekani’de ikamet eden yöre halkının bir diğer coğrafi işaretli ürünü olan Devrekani Hindi Bandumasından sonra misafirlerine ikram ettikleri Devrekani Cırık Tatlısı da geçtiğimiz ay itibariyle coğrafi işaretli ürünler arasına girdi.

“8 ay önce tesciline başladığımız cırık tatlımız coğrafi işaret aldı”
8 ay önce tesciline başvurdukları cırık tatlısının coğrafi işaret aldığını söyleyen Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, “Coğrafi İşaretli ürünümüz olan cırık tatlısını şu anda yapıyoruz. Devrekani Belediyesi olarak 8 ay önce coğrafi işaretli ürün olarak tesciline başladığımız cırık tatlımız, geçtiğimiz ay itibariyle Türk Patent Enstitüsü tarafından kabul edilerek tescillendi. İlçemizde özellikle kış aylarında yoğun bir şekilde tüketilen cırık tatlımız, mayalandırılmış hamurla hazırlanıyor. Kızdırılmış yağın içerisine atılarak kızarması sağlanıyor. Belli bir zaman sonrasında tekrar tatlandırılmak üzere pancar şekerinin eritilmiş halinin içerisine atılarak tatlandırılıyor. Cırık tatlısını ilçemizde yoğun bir şekilde tüketiyoruz” dedi.
Tarım ve Orman Bakanlığı personelleriyle ilçede sık sık cırık tatlısı üretimi yapan işletmelere yönelik denetimlerin olduğunu anlatan Başkan Altıkulaç, “Tatlandırma aşamasında sakkaroz yerine nişkoz kullanılaraktan gıdanın tağşiş edildiğini kimi zaman gözlemlemekteyiz. Bu bağlamda Tarım ve Orman Bakanlığı gıda denetimleri ekipleriyle ilçemizde ticari olan işletmelerimizde bunun denetimini yoğun bir şekilde yaptırarak, tağşişinde önüne geçmeyi planlamaktayız. Ben, ülkemizin bütün coğrafyalarında bizim coğrafi işaretli ürünümüz olan cırık tatlımızın beğenilerek tüketileceğini tahmin ediyorum” diye konuştu.
Şekerinin ve tatlandırıcısının kendisine has olması cırık tatlısını özel kıldığını belirten Başkan Altıkulaç, “Cırık tatlısı, Devrekani’mizde başta mahallelerimiz ve köylerimiz olmak üzere herkes tarafından evlerinde yapılarak yoğun bir şekilde tüketilen bir tatlı çeşidimizdir. Geçmişi ne kadar tam olarak bilinemiyor ama uzun zamandır tüketiliyor. Yöremizde örf ve adetlerimize göre anneden kızlarına geçerek günümüze kadar ulaşan bir tatlıdır cırık. Şekerinin ve tatlandırıcısının kendisine has olması, kızartma tarzının kendisine has olması bu aromanın verilmesine neden oluyor. Bu da cırık tatlısına ayrı bir güzellik getiriyor” şeklinde konuştu.

“Coğrafi işaret alan cırık tatlısının satışında artış yaşandı”
Coğrafi işaret alan cırık tatlısının satışında artış yaşandığına işaret eden Yıldız Altıkulaç ise, “Cırık tatlısı, büyüklerimizin yemeklerden sonra eve gelen misafirlere veya kendileri için yatsılık olarak yapıp yedikleri yöre halkının sıkma olarak isimlendirdiği tatlı çeşididir. Devrekani Belediyemiz, sağ olsun bu cırık tatlısına coğrafi işaret almışlar. Bizlerde bu lezzeti bütün Türkiye’ye tanıtmak amacıyla devam ettiriyoruz. Bizler, bu tatlıyı büyüklerimizden gördük yine geleceğe taşımak amaçlı da çocuklarımıza öğretiyoruz. Ayrıca bu ürün kaybolmasın diye coğrafi işaret alındı. Bu tatlıdan yiyenlere afiyet olsun. Bu ürün coğrafi işaret aldıktan sonra satışından artış oldu, cırık tatlısına yönelik bir talep oluştu. Daha çok satılmaya, daha çok tüketilmeye başlandı” ifadelerini kullandı.

“Cırık tatlısı yemek için Devrekani’ye geldim”
Cırık tatlısı için Devrekani ilçesine geldiğini ve çok beğendiğini belirten Neslihan Kaya Tufan da, şöyle konuştu: “Diğer bir coğrafi işaretli ürünümüz olan hindi bandumasından sonra akşam misafirlere ikram edilmek üzere en az malzeme kullanılarak yapılan en lezzetli tatlımız olan cırık tatlısıdır. Cırık tatlısı, en güzel Devrekani ilçemizde yenir, en güzelde Devrekani’de yapılır. Çocukluğumuzdan beri severek tükettiğimiz büyüklerimizin bizlere yaptığı bu güzel tatlıyı, ilimize gelen misafirlerimizin de tatması için herkesi Devrekani’ye bekliyoruz”

“Akrabalarıma ve tanıdıklarıma yedirip, kargo ile de gönderiyorum”
Küçüklüğünden beri annesinin cırık tatlısından yapıp kendilerine yedirdiğini anlatan Satiye Karagöz ise, şunları kaydetti: “Benim küçüklüğümden beri annemler bu cırık tatlısından yaparlar. Akşam evimize gelen misafirlere genelde yaparlardı bu tatlıyı. Önce evimize gelen misafirlere hindi banduması yapardık, daha sonra tatlı olarak cırık tatlısını ikram ederdik. Bende, bu tatlının yapılışını babaannemden öğrendim. Bende evde ara sıra bu tatlıdan yapıyorum, ayrıca çocuklarıma da öğretiyorum. Bu tatlıyı severek misafirlerimize, akrabalarıma ve tanıdıklarıma yediriyorum. Çokta güzel bir lezzeti var, dışarıdan gelen akrabalarımıza bu tatlıdan tattırıyoruz. Dışarıdan gelenler yediklerinde bu tatlıyı çok seviyorlar. Dışarıdan çok sayıda insan özellikle bu tatlıdan yemek için Devrekani’ye uğruyorlar. Herkese cırık tatlımızdan ikram ediyoruz. Buradan kargo ile akrabalarımıza zaman zaman cırık tatlısından da gönderiyoruz”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vakaların artış gösterdiği köy karantinaya alındı
YEREL HABERLER Vakaların artış gösterdiği köy karantinaya alındı
Otomobil şarampolde devrildi: 3 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil şarampolde devrildi: 3 yaralı
Ceza evinden izinli çıkan şahıs, Çorum ve Kastamonu’da vatandaşları dolandırırken yakalandı 38 ayrı suçtan aranan şahıs, jandarmanın adıyla dolandırıcılık yaparken yakalandı
YEREL HABERLER Ceza evinden izinli çıkan şahıs, Çorum ve ...
Kastamonu’da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 109 kişiye para cezası kesildi
YEREL HABERLER Kastamonu’da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 109 kişiye ...
Devletten aldığı destekle yeni makineler aldı, şimdi yurt dışına ihracat yapıyor Tek başına bölgenin ambalaj ihtiyacını karşılıyor
YEREL HABERLER Devletten aldığı destekle yeni makineler aldı, şimdi ...
Köyde ikamet eden gençler, köylerine atılan çöpleri topladı
YEREL HABERLER Köyde ikamet eden gençler, köylerine atılan çöpleri ...
Kastamonu’da feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Kastamonu’da feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı
Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 ...
Koronavirüse yenik düşen üç çocuk babası doktoru, mesai arkadaşları anlattı Koronavirüse yenik düşen uzman doktorun hayat hikayesi duygulandırdı
YEREL HABERLER Koronavirüse yenik düşen üç çocuk babası doktoru, ...
GMG Kastamonuspor - Kırklarelispor: 2-2
YEREL HABERLER GMG Kastamonuspor - Kırklarelispor: 2-2
Kastamonu’da çatıda çıkan yangına ekipler müdahale etti
YEREL HABERLER Kastamonu’da çatıda çıkan yangına ekipler müdahale ...
Kaymakam Pişkin başkanlığında KÖYDES toplantısı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Kaymakam Pişkin başkanlığında KÖYDES toplantısı ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X