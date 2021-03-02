Vaka sayıları azalınca kaymakam vatandaşı maske dağıtarak uyardı

Tosya Kaymakamlığı, son haftalarda ilçe merkezinde korona virüs vakalarında düşüş yaşanması üzerine ilçe merkezinde vatandaşlara maske dağıtarak tedbirlere uymaları konuşunda uyarıda bulundu.

Çin’de ortaya çıkarak ülkemizle birlikte tüm Dünyayı etkisi altına alan Covid19 pandemisi, Kastamonu’nun Tosya ilçesinde son haftalarda düşüşe geçti. Bu kapsamda Tosya Kaymakamlığı tarafından salgın hastalıktan korunmak ve ilçe halkını bilinçlendirmek için ilçe merkezine stant kuruldu. Kurulan standı ziyaret eden Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, ilçe halkına maske dağıttı. Ayrıca Kaymakam Pişkin, ilçe halkını vakaların düşüşe geçmesi nedeniyle rehavete kapılmaları ve tedbirlere uymaları konusunda uyardı.

Vatandaşlara tedbirli olmaları konusunda uyarılar yapan Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, “Çarşı merkezinde halkımıza maske dağıtımı gerçekleştirdik. Vaka sayılarımızın düşüyor olması kimseyi rehavete düşürmemeli. Bütün tedbirlere tavizsiz uymaya devam etmeli ve hassasiyetimizi korumalıyız” dedi.

Kaymakam Pişkin, maske dağıtımının önümüzdeki günlerde de devam edeceğini belirterek, ayrıca ilçede korona virüse karşı alınan tedbirlerin de devam edeceğini kaydetti.

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