Kastamonu'da 27 kişide koronavirüse rastlanılan köy karantinaya alındı

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ANKARA,(DHA) - KASTAMONU'nun Cide ilçesinde, 27 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı Kovanören Köyü karantina altına alındı.

Cide Kaymakamlığı, Kovanören Köyü'nde arka arkaya pozitif vakalara rastlanması sonrası köyü karantina altına almaya karar verdi. Giriş ve çıkışlar kapatılırken, jandarma ekipleri köy girişlerinde nöbet tutmaya başladı.

Köyde yaşayan 2 kişinin koronavirüs tedavisi Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sürerken, 25 kişi ise evlerinde karantina altına alındı.

Köy Muhtarı Engin Sözen, vakaların bir eve tamir için gelen su tesisatçısından yayılmış olduğunu düşündüklerini söyledi.DHA-Genel Türkiye-Kastamonu / Cide KASTAMONU, (DHA)

2021-04-18 02:26:09



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