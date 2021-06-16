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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Vidinlioğlu’dan Erbilgin’e cevap verdi

İHA

Başkan Vidinlioğlu’dan Erbilgin’e cevap verdi

Muhalefet partisi il başkanının KASTAMALL üzerinden yaptığı açıklamalara cevap veren Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, “O kadar çok yalanla, dolanla bizi muhatap ediyorsun ki, seninle uğraşmaktan da bana gına geldi” dedi.
Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, CHP Kastamonu İl Başkanı Hikmet Erbilgin’i daha öncesinden muhatap almayacağını açıklamasına rağmen cevap vermek zorunda kaldığını hatırlatarak, “Kamuoyuna eksik bilgilendirme olmasın diye böyle bir açıklama yapmak zaruri oldu. ‘Yok, efendim başkan bizim önergemizi bile kabul etmedi. Yok, o öyle dedi, yok bu böyle dedi.’ Yalancı tefrikası gibi, dönüyorsun dolaşıyorsun aynı lafları söylüyorsun. İnsan birazcık utanır. Bundan sonra meclise her kim önerge verecekse, önceden söyleyecek. Gündeme alıp, almamak benim yetkimde olan bir şey. Belediye Başkanı’nın yetkisinde olan bir durum. Kimin lafını kesmişim? Yazılı önerge verin o zaman. ‘Cevap alamıyorum’ diyorlar, yalandan kim ölmüş? Niye cevap alamıyorsun? ‘Ben bir önerge verdik, cevap vermediler’ diyorlar. Bilgi almak istiyorum, diye önerge olmaz. Siz içinizde bir takım sıkıntılar yaşıyor olabilirsiniz. Fakat bu sıkıntıları atmanın yolu MHP’li Belediye Başkanlarına ve meclis üyelerine saldırmaktan geçmez” ifadelerini kullandı.
CHP'de yaşanan sorunları belediye başkanı ve meclise saldırarak geçiştirmeye çalıştıklarına değinen Vidinlioğlu, “Şu an Kastamonu’da, CHP’nin sevenleriyle, üyeleriyle ilgili yaşanan sıkıntılar var. Ben bunları hiç dile getirmedim. Gelenek aynı gelenek değil. Partilerinden ayrılıyorlar. Sıkıntıyı ortadan kaldırmanın yolunu belediye, belediye başkanına ve meclis üyelerine saldırmakla geçiştirebileceğini sanıyorsan, yanılıyorsun. Bir önceki belediye döneminde satışı yapılmış yerler. Bize de iskan için başvuruda bulundular. Kanunen, alınmış, ruhsatlandırılmış bir proje. Bunu bana neden soruyorsun? Muhatabına sorsana, bize niye soruyorsun? Sen 5 yıldır nerede yaşıyordun? Şimdi bize düşen iş, bu projeye uygun bu imalat yapılmış mı, yapılmamış mı? Yapıldıysa iskanı alırlar, yapılmadıysa alamazlar. Madem rahatsızlığın vardı da, neden savcıya gitmiyorsun? 5 yıldır niye gitmedin? 5 yıldır nerede yaşıyordun? Beni zan altında bırakmaya çalışıyorsun?” şeklinde konuştu.
KASTAMALL’ın Başkan Yardımcıları tarafından kontrollerinin yapıldığını ve eksiklerin giderildikten sonra gereken çalışmaları yapacaklarını aktaran Başkan Vidinlioğlu, “Biz bunların hepsini de kayıt altına alacağız. Sen ondan sonra benim yüzüme nasıl bakacaksın? Hiç utanmayacak mısın? Hiç mi yüzün kızarmayacak? Kızarmaz da Sen 5 yıldır bu cadde de değil miydin? Yapılanların hepsi açık. Senin bu işten dolayı madem kafanda soru işaretlerin var, gidersin savcılığa suç duyurusunda bulunursun” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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