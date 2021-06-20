Ticari taksi ile otomobil kafa kafaya çarpıştı

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Kastamonu’nun Küre ilçesinde ticari taksi ile otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken, araçlar ise hurdaya döndü.

Edinilen bilgiye göre, KastamonuKüre karayolunun 2. kilometresinde Efkar Tepesi mevkiinde Ahmet Karaş iradesindeki 37 T 5029 plakalı Tofaş marka ticari taksi ile plakası öğrenilemeyen Tofaş marka otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda büyük maddi hasar oluştu. Kaza yapan araçlar, olay yerine çağrılan çekici yardımı ile bulundukları yerden kaldırıldı. Kazanın ardından polis ekipleri güvenlik önlemleri alarak, olay yerinde incelemelerde bulundu.

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