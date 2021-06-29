Kastamonu Belediyespor, EHF Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek Kulüp Başkanı Bülent Bıyıklı: "İlk kez katılacağımız Şampiyonlar Ligi'nde hedefimiz son 8 takım arasına kalmak"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kastamonu Belediyespor, EHF Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek Kulüp Başkanı Bülent Bıyıklı: "İlk kez katılacağımız Şampiyonlar Ligi'nde hedefimiz son 8 takım arasına kalmak"

İHA

Kastamonu Belediyespor, EHF Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek Kulüp Başkanı Bülent Bıyıklı: "İlk kez katılacağımız Şampiyonlar Ligi'nde hedefimiz son 8 takım arasına kalmak"

Hentbol Kadınlar Süper Ligi’nin şampiyonu Kastamonu Belediyespor, 20212022 sezonunda Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek.
EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi 20212022 sezonunda yer alacak takımlar duyuruldu. EHF, Türkiye’den Kastamonu Belediyespor’un katılacağı organizasyonda yeni sezonda 16 takımın mücadele edeceğini açıkladı. Turnuvada çekilecek kuraların ardından takımlar, 8’erli gruplara ayrılarak birbiriyle karşılaşacak. EHF’nin duyurusunun ardından Kastamonu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nde büyük sevinç yaşandı. Transfer çalışmalarına halen devam eden Kastamonu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, bu yıl mücadele edeceği Şampiyonlar Ligi için kadro çalışmalarına da aralıksız başladı.

"Bu yılki ilk hedefimiz son 8 takım arasına kalabilmek"
Yürütülen çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulunan Kastamonu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Bülent Bıyıklı, "5 yıldır tek hedefimiz hentbolda Türk tarihinde bir ilk olmaktı. Bu işte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Çok gurur duyucu, çok güzel bir gün bugün bizim için. Kastamonu’yu Kadın Hentbol Takımı olarak Avrupa’da en iyi şekilde temsil edeceğimize kimsenin şüphesi olmasın. Daha önceden söylediğim gibi Kastamonu’nun hedefleri çok büyük. Hedeflerimize yavaş yavaş çıkmak için uğraşıyoruz. Bu seneki hedefimiz, ilk etapta son 8 takım arasına kalmak. Güzel günlerin geleceğine inanıyorum, bunun da önünü arkasını hiç kimsenin kesemeyeceğine şüphem yok. İnşallah Kastamonu için çok güzel günler olacak" dedi.

"Halihazırda yaptığımız transferler var"
Zorlu bir sezon geçireceklerini belirten Başkan Bıyıklı, "Şampiyonlar Ligi, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda zorlu maçlar olacak. Çok fazla maç oynayacağız. Halihazırda yaptığımız transferler var, yapacağımız transferlerde olacak. Görüştüğümüz oyuncular var. Araştırmalar içerisindeyiz. Daha yapacağımız transferler var. Kastamonu'ya en iyi transferleri yaparak, en iyi şekilde temsil edeceğinden kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.
EHF tarafından yapılan açıklamada, geçen sezon Metz ile playoff maçlarına çıkmadığı gerekçesiyle Almanya temsilcisi Borussia 09 Dortmund’un, organizasyona bu sezon katılım bedeli olarak 140 bin avro ödemesi gerektiği de belirtildi. EHF Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek takımlar şu şekilde:
"HC Podravka Vegeta (Hırvatistan), Odense (Danimarka), Brest Bretagne (Fransa), Borussia 09 Dortmund (Almanya), FTCRail Cargo Hungaria (Macaristan), Györi Audi ETO KC (Macaristan), Buducnost BEMAX (Karadağ), Vipers Kristiansand (Norveç), CSM Bükreş (Romanya), CSKA (Rusya), Esbjerg (Danimarka), Metz (Fransa), RostovDon (Rusya), RK Krim Mercator (Slovenya), IK Savehof (İsveç), Kastamonu Belediyespor."
Öte yandan grupların belli olacağı kuraların 2 Temmuz’da çekileceği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vali Aydın Arslan Ortaokulu’na “E-Twinning Okulu” etiketi
YEREL HABERLER Vali Aydın Arslan Ortaokulu’na “E-Twinning Okulu” ...
Tosya Adalet Sarayının yıl sonuna doğru bitmesi hedefleniyor
YEREL HABERLER Tosya Adalet Sarayının yıl sonuna doğru bitmesi ...
Asırlara meydana okuyan camiler, bu yöntemle ayakta kalıyor 700 yıllık tarihi cami, çelik ağlarla örülüyor Tarihi camiler, depreme karşı çelik millerle örülerek güçlendiriliyor
YEREL HABERLER Asırlara meydana okuyan camiler, bu yöntemle ayakta ...
10 bin yıllık ata tohumundan elde edilen siyez unu tescillendi Fındıkoğlu: “Kastamonu’nun tescilli ürünleri tüm Dünyaya pazarlanacak”
YEREL HABERLER 10 bin yıllık ata tohumundan elde edilen siyez unu ...
GMG Kastamonuspor'a haciz şoku
YEREL HABERLER GMG Kastamonuspor'a haciz şoku
Tosya’da dernek yöneticilerine seminer
YEREL HABERLER Tosya’da dernek yöneticilerine seminer
Türkiye'nin 3. büyük millet bahçesinin yapım çalışmaları başladı Yüzde 80’i yeşilliklerle kaplı Millet Bahçesinde çalışmalar başladı
YEREL HABERLER Türkiye'nin 3. büyük millet bahçesinin yapım ...
DSİ personeline ‘narko rehber’ eğitimi
YEREL HABERLER DSİ personeline ‘narko rehber’ eğitimi
Yoldan çıkan otomobil takla attı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Yoldan çıkan otomobil takla attı: 4 yaralı
Kastamonu Belediyesi'nde iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri veriliyor
YEREL HABERLER Kastamonu Belediyesi'nde iş sağlığı ve güvenliği ...
Kovanlarına ayı musallat olunca bu yöntemi buldu Arı kovanlarının yanında radyoyu açık tutarak ayıların gelmesini engelliyor
YEREL HABERLER Kovanlarına ayı musallat olunca bu yöntemi buldu Arı ...