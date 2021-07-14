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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Evinde ölü bulunan genç avukat toprağa verildi

İHA

Evinde ölü bulunan genç avukat toprağa verildi

Kastamonu'da duruşmadan çıktıktan sonra gittiği evinin banyosunda kendini tavana asarak yaşamına son veren avukat Gizem Saraçoğlu memleketi Araç ilçesinde toprağa verildi. Genç avukat Saraçoğlu'nun ölmeden önce "Ben artık dayanamıyorum. Annemi çok seviyorum" yazılı not bıraktığı ortaya çıktı.

Kastamonu Barosuna kayıtlı Gizem Saraçoğlu, dün sabah saatlerinde duruşmasından çıktıktan sonra Candaroğulları Mahallesi'nde bulunan evine gitti. Bir süre sonra yakınları ve arkadaşları tarafından haber alınamayan genç avukat Gizem Saraçoğlu, yakınları tarafından evinde ölü bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Saraçoğlu'nun cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
Cenaze töreni öncesinde Kastamonu Adliyesi'nde gıyabi tören düzenlendi. Törene Kastamonu Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Kapağan, Adalet Komisyonu ve Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Mehmet Keskin, Kastamonu Barosu Başkanı Özgür Demir ve meslektaşları katıldı. Baro Başkanı Özgür Demir, Gizem Saraçoğlu’nu kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi. Kastamonu Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Kapağan ise söyleyecek bir söz bulamadığını ifade ederek, “Avukat Hanım gencecik bir meslektaşımızdı. Allah ailesine sabır versin" dedi. Gizem Saraçağlu'nun cenazesi, yapılan otopsinin ardından bugün Kastamonu’nun Araç ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

"Ben artık dayanamıyorum"
Avukat Saraçoğlu'nun, ölmeden önce not bıraktığı ortaya çıktı. Polisin evde bulduğu notta Saraçoğlu'nun "Ben artık dayanamıyorum. Annemi çok seviyorum" yazdığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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