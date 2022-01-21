Tosya İtfaiyesi 2021 yılında 352 olaya müdahale etti

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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde itfaiye ekipleri 3032 yılında 52 olaya müdahalede bulundu.

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde 26 personel 4 yangın söndürme aracı ve 1 Kaza Kırım aracı ile hizmetlerini sürdüren Tosya İtfaiyesi Ekipleri, 2021 yılında 155’i yangın,72 hayvan kurtarma ve 125 aramakurtarma ve trafik kazaları olmak üzere toplamda 352 olaya müdahalede bulundu.

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