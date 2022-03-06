Büyük alim Mehmet Feyzi Efendi kabri başında anıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyük alim Mehmet Feyzi Efendi kabri başında anıldı

İHA

Büyük alim Mehmet Feyzi Efendi kabri başında anıldı

Türk İslam alimi Mehmet Feyzi Efendi, ölümünün 33. yılında kabri başında düzenlenen programla anıldı.
Türkiye Kamu Çalışanları Kalkınma ve Dayanışma Vakfı (TÜRKAV) Kastamonu Şubesi, Kastamonu Belediyesi ve Köklü Bilgi Derneği'nin katkılarıyla Mehmet Feyzi Efendi’nin ölümünün 33. yıldönümü nedeniyle Gümüşlüce Kabristanlığı'ndaki kabri başında anma töreni düzenlendi. TÜRKAV Kastamonu Başkanı Hamdi Özden’in açılış konuşması ile başlayan anma töreni, Kur’anı Kerim tilavetiyle devam etti. Kastamonu İl Müftüsü Mustafa Bilgiç'in yaptığı konuşmanın ardından Mehmet Feyzi Efendi’nin ruhuna dualar edildi.
Anma programında konuşan TÜRKAV Başkanı Hamdi Özden, “Mehmet Feyzi Efendi’yi seven kıymeti gönül dostlarımız, büyük milletler büyük insanlar yetiştirirler. O büyük insanlar da milletlerine yol gösterirler, yön verirler ve örnek olurlar. Toplumlarının değer verdiği o kişiler, mensubu olduğu milletinin değer yargılarını benimseyen, yaşayan ve onlara katkıda bulunan kimselerdir. O insanlar inandıkları kutlu dava için her türlü zorluklara rağmen istikametten sapmadan milletlerinin sosyal problemlerine çözüm bulurlar ve gelecek nesiller için fikir üretirler. Şanlı Türk milletinin yetiştirdiği o büyük insanlardan biri de kitabı ve kainatı kendine okuyabilen öncü şahsiyet, şehrimizin son dönem yetiştirdiği medarı iftiharı, Türk milliyetçiliği fikir sisteminin manevi mimarı büyük mütefekkir ve alim Mehmet Feyzi Efendi’dir. Mehmet Feyzi Efendi’nin günümüzde önemi daha da iyi anlaşılan fikir ve görüşlerinin şanlı milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için ortaya koyduğu reçetelerin Kastamonu’yu aşarak tüm Türk İslam alemine anlatılmasının çok önemli olduğunu düşüyoruz. Kan ve gözyaşının oluk gibi aktığı, zulüm ve haksızlığın kol gezdiği İslam alemi ve insanlığın bulunduğu şu buhranlı günlerde Mehmet Feyzi Efendi’nin ortaya koyduğu teşhis ne kadar da isabetlidir. Mehmet Feyzi Efendi’nin ‘İnsan bozulmadıkça nizam bozulmaz‘ sözü bu teşhise bir örnektir. İnsanlığın bugün ihtiyaç duyduğu Nebevi dil ile konuşan, hayat yaşayan ve inancını hakikat haline dönüştürmüş örnek alınacak şahsiyetlerden biridir. Hayatı ve fikirleri her dem taze, yeni ve yüreğimize yineleyen bir ruh üflemektedir. İslam’a yıllardır bayraktarlık yapmış şanlı Türk milletine sadakat ve muhabbetle bağlanmış olan Mehmet Feyzi Efendi, ülkemizin sosyal ve siyasi problemlerini de teşhis ederek, ‘Bir milletin parçalanması, birbiri ile uğraşması afettir. Bütün bu parçalanmalar tartışmalar sebebiyledir, Kur’an’ın irşadından uzaklaşma sebebiyledir‘ tespitinde bulunmuş, çözüm yolu olarak da ‘İslam ahlak ve fazileti Türklük gurur ve şuuru olarak ifade ettiğimiz fikre temel olmak üzere İslamiyet ruhumuz, milliyetimiz ve bedenimizdir. Beden sağlıklı olursa ruhumuz da sağlıklı olur. Ruh ile beden et ile tırnak gibidir, biri diğerinden ayrılmaz’ diye buyurmuştur” dedi.
Diyanet Eğitim Merkezi bahçesinde vatandaşlara çeşitli ikramlarda da bulunulan programa Kastamonu Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Yurt, Kastamonu İl Müftüsü Mustafa Bilgiç, TÜRKAV Başkanı Hamdi Özden ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

"Heyemola-Çılgın İnebolulular" belgeseli Dize Film Festivali finalinde izleyiciyle buluşacak
YEREL HABERLER "Heyemola-Çılgın İnebolulular" belgeseli Dize Film ...
Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı: “İş adamlarımız, AB ile 6 kriteri de yerine getirerek vize serbestliğini elde edebilir”
YEREL HABERLER Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı: “İş adamlarımız, ...
Ilgaz Dağı’nda yoğunluk yaşanıyor
YEREL HABERLER Ilgaz Dağı’nda yoğunluk yaşanıyor
Seyahat acenteleri Kastamonu’daki at çiftliklerine hayran kaldı
YEREL HABERLER Seyahat acenteleri Kastamonu’daki at çiftliklerine ...
Sahilden kontrolsüzce alınan deniz kumu, ekipleri harekete geçirdi
YEREL HABERLER Sahilden kontrolsüzce alınan deniz kumu, ekipleri ...
TR82 bölgesi kadın istihdamında ikinci sırada
YEREL HABERLER TR82 bölgesi kadın istihdamında ikinci sırada
Kastamonu’da eriyen kar heyelana sebep oldu
YEREL HABERLER Kastamonu’da eriyen kar heyelana sebep oldu
Kar sularının bozduğu yollarını kendi imkanlarıyla düzelttiler
YEREL HABERLER Kar sularının bozduğu yollarını kendi imkanlarıyla ...
Kastamonu’da yoğun kar yağışının kapattığı 281 köy yolu ulaşıma açıldı
YEREL HABERLER Kastamonu’da yoğun kar yağışının kapattığı 281 köy ...
Kastamonu’daki 3 ayrı operasyonda 5 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Kastamonu’daki 3 ayrı operasyonda 5 şüpheli yakalandı
Diyabetli 70 çocuğa sensörlü şeker ölçüm cihazı dağıtıldı Proje Kastamonu'daki diyabetli çocuklara umut oldu
YEREL HABERLER Diyabetli 70 çocuğa sensörlü şeker ölçüm cihazı ...
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Cuma hutbesinde madde bağımlılığına dikkat çekti Erbaş: “Bağımlılık, insan onuruyla bağdaşmayan hastalıktır”
YEREL HABERLER Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Cuma hutbesinde madde ...
Tosya’daki okullarda eş zamanlı deprem tatbikatı
YEREL HABERLER Tosya’daki okullarda eş zamanlı deprem tatbikatı
TÜRSAB’tan Kastamonu’ya gastronomi ziyareti
YEREL HABERLER TÜRSAB’tan Kastamonu’ya gastronomi ziyareti
2 milyonluk vurgunun 16 zanlısı serbest bırakıldı
YEREL HABERLER 2 milyonluk vurgunun 16 zanlısı serbest bırakıldı
Kastamonu’daki okullarda eş zamanlı tatbikat
YEREL HABERLER Kastamonu’daki okullarda eş zamanlı tatbikat
Engelli bireyler ve ailelerinin buluşmasına kar engeli
YEREL HABERLER Engelli bireyler ve ailelerinin buluşmasına kar ...
2 milyon liralık vurgun yapan örgüt üyeleri, jandarmanın operasyonuyla yakalandı Kastamonu merkezli 7 ilde telefon dolandırıcılığı operasyonu: 16 gözaltı
YEREL HABERLER 2 milyon liralık vurgun yapan örgüt üyeleri, ...
Kastamonu’da 301 köye ulaşım sağlanamıyor
YEREL HABERLER Kastamonu’da 301 köye ulaşım sağlanamıyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.