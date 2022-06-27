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Meteoroloji'den kırmızı kodlu alarm: Kastamonu ve Bartın'da sel! Kastamonu, Bartın, Sinop, Zonguldak, Karabük, Düzce hava durumu raporu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 27 Haziran hava durumu raporunu yayınladı. MGM; Kastamonu, Bartın, Sinop, Zonguldak, Karabük, Düzce için kırmızı kodlu uyarı yayınladı. Kastamonu, Bartın ve Sinop sağanak yağışa teslim olurken AFAD tarafından Bartın ve Kastamonu için uyarı yapıldı. İşte, 27 Haziran Pazartesi hava durumu raporu...

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  • Kastamonu ve Bartın'da sel! Meteoroloji'den 6 ile kırmızı kodlu alarm! MGM Kastamonu, Bartın, Sinop, Zonguldak, Karabük, Düzce hava durumu raporu

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü 6 il için kırmızı kodlu uyarı yayınladı. Kastamonu, Bartın, Sinop, Zonguldak, Karabük, Düzce sağanak yağışa teslim olurken Kastamonu'da 2 köprünün çöktüğü öğrenildi. AFAD tarafından Bartın, Kastamonu ve Zonguldak'a şiddetli yağış uyarısı yapıldı. Vatandaşların sel, su baskını ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları istendi. İşte, 27 Haziran MGM Kastamonu, Bartın, Sinop, Zonguldak, Karabük, Düzce hava durumu raporu....
  • Kastamonu ve Bartın'da sel! Meteoroloji'den 6 ile kırmızı kodlu alarm! MGM Kastamonu, Bartın, Sinop, Zonguldak, Karabük, Düzce hava durumu raporu

    METEOROLOJİ'DEN ART ARDA UYARILAR!

    AŞIRI YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Karabük ve Sinop çevrelerinde aşırı olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

    ÇOK KUVVETLİ VE ŞİDDETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Sakarya, Bolu, Düzce, Çankırı, Çorum ve Amasya çevreleri ile Samsun'un batısında çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

    KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Ankara, Kırıkkale, Yozgat ve Tokat çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
  • Kastamonu ve Bartın'da sel! Meteoroloji'den 6 ile kırmızı kodlu alarm! MGM Kastamonu, Bartın, Sinop, Zonguldak, Karabük, Düzce hava durumu raporu

    ANİ SEL VE SU BASKI YAŞANABİLİR! 

    Meteorolojiden yapılan açıklamada, "Yağışların; Batı Karadeniz (Düzce hariç), Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Amasya çevreleri ile Van'ın kuzey kesimlerinde kuvvetli, Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı, Sinop'un batı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi.
  • Kastamonu ve Bartın'da sel! Meteoroloji'den 6 ile kırmızı kodlu alarm! MGM Kastamonu, Bartın, Sinop, Zonguldak, Karabük, Düzce hava durumu raporu

    BATI KARADENİZ

    Çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Bolu ve Düzce çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli; Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Karabük ve Sinop çevrelerinde aşırı olması bekleniyor. Rüzgârın, kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

    BARTIN HAVA DURUMU İÇİN TIKLAYINIZ.
  • Kastamonu ve Bartın'da sel! Meteoroloji'den 6 ile kırmızı kodlu alarm! MGM Kastamonu, Bartın, Sinop, Zonguldak, Karabük, Düzce hava durumu raporu

    KASTAMONU HAVA DURUMU İÇİN TIKLAYINIZ.
  • Kastamonu ve Bartın'da sel! Meteoroloji'den 6 ile kırmızı kodlu alarm! MGM Kastamonu, Bartın, Sinop, Zonguldak, Karabük, Düzce hava durumu raporu

    KARABÜK HAVA DURUMU İÇİN TIKLAYINIZ.
  • Kastamonu ve Bartın'da sel! Meteoroloji'den 6 ile kırmızı kodlu alarm! MGM Kastamonu, Bartın, Sinop, Zonguldak, Karabük, Düzce hava durumu raporu

    DÜZCE HAVA DURUMU İÇİN TIKLAYINIZ.
  • Kastamonu ve Bartın'da sel! Meteoroloji'den 6 ile kırmızı kodlu alarm! MGM Kastamonu, Bartın, Sinop, Zonguldak, Karabük, Düzce hava durumu raporu

    ZONGULDAK HAVA DURUMU İÇİN TIKLAYINIZ.
  • Kastamonu ve Bartın'da sel! Meteoroloji'den 6 ile kırmızı kodlu alarm! MGM Kastamonu, Bartın, Sinop, Zonguldak, Karabük, Düzce hava durumu raporu

    SİNOP HAVA DURUMU İÇİN TIKLAYINIZ.
  • Kastamonu ve Bartın'da sel! Meteoroloji'den 6 ile kırmızı kodlu alarm! MGM Kastamonu, Bartın, Sinop, Zonguldak, Karabük, Düzce hava durumu raporu

    27 HAZİRAN PAZARTESİ HAVA DURUMU

    MARMARA

    Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzey ve doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Sakarya çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

    BALIKESİR °C30°C

    Parçalı, zamanla çok bulutlu

    EDİRNE °C32°C

    Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    İSTANBUL °C28°C

    Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    KOCAELİ °C28°C

    Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    EGE

    Parçalı ve az bulutlu, zamanla İç Ege'nin çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kütahya, gece saatlerinde Afyonkarahisar çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    DENİZLİ °C32°C

    Parçalı ve az bulutlu

    İZMİR °C31°C

    Parçalı ve az bulutlu

    KÜTAHYA °C23°C

    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    MANİSA °C32°C

     

    Parçalı ve az bulutlu
  • Kastamonu ve Bartın'da sel! Meteoroloji'den 6 ile kırmızı kodlu alarm! MGM Kastamonu, Bartın, Sinop, Zonguldak, Karabük, Düzce hava durumu raporu

    AKDENİZ

    Az bulutlu, zamanla iç ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kahramanmaraş, Osmaniye ve Adana'nın kuzey çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    ADANA °C32°C

    Az bulutlu, zamanla iç kesimleri parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    ANTALYA °C34°C

    Az bulutlu

    HATAY °C29°C

    Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

    MERSİN °C31°C

    Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

    İÇ ANADOLU

    Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra Ankara, Kırıkkale ve Yozgat çevrelerinde kuvvetli, Çankırı çevrelerinden çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

    ANKARA °C20°C

    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.

    ÇANKIRI °C20°C

    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

    ESKİŞEHİR °C23°C

    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    KONYA °C26°C

     

    Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, kuzey çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • Kastamonu ve Bartın'da sel! Meteoroloji'den 6 ile kırmızı kodlu alarm! MGM Kastamonu, Bartın, Sinop, Zonguldak, Karabük, Düzce hava durumu raporu

    BATI KARADENİZ

    Çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Bolu ve Düzce çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli; Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Karabük ve Sinop çevrelerinde aşırı olması bekleniyor. Rüzgârın, kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

    BOLU °C19°C

    Çok bulutlu, çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    DÜZCE °C24°C

    Çok bulutlu, çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    KASTAMONU °C20°C

    Çok bulutlu, çok kuvvetli ve şiddetli yer yer aşırı olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    SİNOP °C24°C

    Çok bulutlu, çok kuvvetli ve şiddetli yer yer aşırı olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    ORTA ve DOĞU KARADENİZ

    Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Tokat çevrelerinde kuvvetli; Çorum ve Amasya çevreleri ile Samsun'un batısında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

    AMASYA °C20°C

    Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

    ÇORUM °C19°C

    Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinden itibaren çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

    SAMSUN °C25°C

    Çok bulutlu, batı ilçeleri çok kuvvetli ve şiddetli olmak üzere il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    TRABZON °C23°C

    Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

     
  • Kastamonu ve Bartın'da sel! Meteoroloji'den 6 ile kırmızı kodlu alarm! MGM Kastamonu, Bartın, Sinop, Zonguldak, Karabük, Düzce hava durumu raporu

    DOĞU ANADOLU

    Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra bölgenin kuzey kesimleri ve Muş çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    ERZURUM °C19°C

    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    KARS °C19°C

    Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    MALATYA °C27°C

    Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

    VAN °C25°C

    Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

    GÜNEYDOĞU ANADOLU

    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    DİYARBAKIR °C32°C

    Parçalı ve az bulutlu

    GAZİANTEP °C30°C

    Parçalı ve az bulutlu

    SİİRT °C32°C

    Az bulutlu

    ŞANLIURFA °C33°C

     

    Az bulutlu
  • Kastamonu ve Bartın'da sel! Meteoroloji'den 6 ile kırmızı kodlu alarm! MGM Kastamonu, Bartın, Sinop, Zonguldak, Karabük, Düzce hava durumu raporu

    5 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU
  • Kastamonu ve Bartın'da sel! Meteoroloji'den 6 ile kırmızı kodlu alarm! MGM Kastamonu, Bartın, Sinop, Zonguldak, Karabük, Düzce hava durumu raporu
  • Kastamonu ve Bartın'da sel! Meteoroloji'den 6 ile kırmızı kodlu alarm! MGM Kastamonu, Bartın, Sinop, Zonguldak, Karabük, Düzce hava durumu raporu
  • Kastamonu ve Bartın'da sel! Meteoroloji'den 6 ile kırmızı kodlu alarm! MGM Kastamonu, Bartın, Sinop, Zonguldak, Karabük, Düzce hava durumu raporu
  • Kastamonu ve Bartın'da sel! Meteoroloji'den 6 ile kırmızı kodlu alarm! MGM Kastamonu, Bartın, Sinop, Zonguldak, Karabük, Düzce hava durumu raporu

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