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        Katar-Lübnan: 3-0 (MAÇ SONUCU)

        Asya Kupası'nın açılış maçında ev sahibi Katar, Lübnan'ı 3-0 mağlup ederek turnuvaya üç puanla başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2024 - 22:58 Güncelleme: 12.01.2024 - 22:58
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        Katar, Asya Kupası'na üç puanla başladı
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        Asya kıtasının en prestijli futbol turnuvası AFC Asya Kupası, Katar'da başladı.

        Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) tarafından bu yıl 18'incisi gerçekleştirilen organizasyonun açılış maçında ev sahibi Katar, Lübnan'ı 3-0 mağlup etti.

        Lusail Stadı'nda oynanan müsabakada Katar'ın gollerini Akram Afif (2) ve Almoez Ali kaydetti.

        Daha önce Haziran-Temmuz 2023'te düzenlenmesi planlanan Asya Kupası, Çin'in Kovid-19 salgını nedeniyle ev sahipliğinden çekilmesi sonrası Katar'a alındı ve 2024'e ertelendi.

        Turnuvada grup müsabakaları 12-25 Ocak, son 16 turu 28-31 Ocak, çeyrek finaller 2-3 Şubat, yarı finaller ise 6-7 Şubat'ta oynanacak. 2023 Asya Kupası'nın 10 Şubat'taki final maçı, Dünya Kupası finalinin de oynandığı Lusail Stadı'nda yapılacak.

        Katar, Asya Kupası'ndan elde edilecek bilet gelirlerini İsrail'in saldırıları altındaki Filistinlilere destek için bağışlayacak.

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