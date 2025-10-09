Habertürk
        Haberler Dünyadan Kate Hudson'dan Kylie Jenner kıyaslaması: Aynıyız - magazin haberleri

        Kate Hudson'dan Kylie Jenner kıyaslaması: Aynıyız

        Kate Hudson, kendisini Kylie Jenner ile kıyasladığı muzip bir sosyal medya paylaşımında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.10.2025 - 14:15 Güncelleme: 09.10.2025 - 14:15
        Kıyaslama yaptı: Aynıyız
        Kate Hudson, kendisiyle dalga geçtiği bir sosyal medya paylaşımında bulundu. 46 yaşındaki ünlü oyuncunun, fotoğrafını, Kylie Jenner'ınkiyle kıyasladığı neşeli paylaşımı dikkat çekiciydi.

        Kate Hudson, sutyen ve rahat bir pantolonla çekilen fotoğrafı ile 28 yaşındaki milyarder girişimci ve realite şov yıldızı Kylie Jenner'ın bikinili fotoğrafını karşılaştırdı. Hudson, gönderisine, "Temelde aynıyız" notunu düştü. Hudson, kendisinin ve Jenner'ın otelde çekilen fotoğrafları arasındaki farkı muzipçe ortaya koydu.

        Kate Hudson'ın neşeli paylaşımına binlerce beğeni ve yorum yağarken, henüz Kylie Jenner cephesinden bir yanıt gelmedi. Ancak Jenner'ın 29 yaşındaki süper model ablası Kendall Jenner, 'beğeni' göndererek Hudson'a yanıt verdi.

        Kate Hudson
        Kate Hudson

        Kate Hudson'ın hayranları, üç çocuk annesi ünlü oyuncunun doğal bir güzelliğe sahip olduğu şeklinde yorumlar yaparak, Kylie Jenner'dan daha seksi göründüğünü söyledi.

        Kylie Jenner
        Kylie Jenner
        #kylie jenner
        #Kate Hudson
