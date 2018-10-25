İstanbul Beyoğlu'da oğlunun karıştığı kavgayı izlerken pencerede başından vurulan Necla Ceylan'ın ölümüyle ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında ünlü sinema oyuncusu Volkan Başaran'ın da olduğu ortaya çıktı.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre olay Beyoğlu İstiklal Mahallesi İmambahçe Sokak'ta 21 Ekim'de meydana geldi. İddiaya göre şüphelilerden Tolga Y. (24), Murat Ö. (31) ve Volkan Başaran araçla seyir halindeyken daha önceden tanıdıkları E.K. adlı kişiyi gördüler. Aralarında selamlaşma yüzünden bir tartışma çıktı. Kısa süre birbirlerini darp ettiler ardından olay yerinden uzaklaştılar.

OĞLUNUN KARIŞTIĞI KAVGAYI İZLİYORDU

Sütlüce sahiline giden şüphelilerden Volkan Başaran ve Tolga Y. araçtan indi. Ardından Murat Ö. ve arkadaşı Zekeriya T. tekrar kavga ettikleri olay yerine döndü ve Necla Ceylan'ın oğlu E.K. ile tartışmaya başladılar. Murat Ö. belinden çıkardığı silahla peş peşe ateş açtı. Bu sırada oğlunun karıştığı kavgadan çıkan sesler üzerine pencereden bakan 59 yaşındaki Necla Ceylan alnından vurularak hayatını kaybetti.

AYNI GÜN YAKALANDILAR

Olayın ardından harekete geçen Cinayet Masası ekipleri hemen çalışma başlattı. Aynı gün kamera kayıtlarından ve araç plakasından şüpheliler tespit edildi. Şüpheliler Gaziosmanpaşa ve Beyoğlu ilçelerinde Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan operasyonla yakalandı.

ATEŞ ETTİĞİNİ KABUL ETTİ

Şüphelilerden Murat Ö. ifadesinde "Silahı ben kullandım. 20-25 el ateş ettim. Önce onlar bize ateş ettiler" dedi. Gözaltına alınanlardan birinin ise oyuncu Volkan Başaran olduğu ortaya çıktı. Başaran'ın olayın adından emniyete gelerek teslim olduğu öğrenildi.

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