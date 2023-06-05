Kavgada 3,5 aylık hamile yeğenini öldürdü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem
ABONE OL

Kavgada 3,5 aylık hamile yeğenini öldürdü

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, akraba iki aile arasında çıkan kavgada dayısı Aydın Ç.´nin tabancayla rastgele açtığı ateşte 22 yaşındaki 3,5 aylık hamile İpek Çiçek öldü. Akrabası Azat O. (9) ise yaralandı. Ailelerden birinin oğullarına, diğer ailenin kızını istediği, olumsuz yanıt alınınca husumet oluştuğu, kavganın da bu nedenle çıktığı bildirildi

Kavgada 3,5 aylık hamile yeğenini öldürdü
DHA

Olay, dün akşam saatlerinde Kandıra ilçesi Akdurak Mahallesi, Akçakayran mevkisinde meydana geldi. Akraba olan iki aile arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında Aydın Ç., tabancasını çıkarıp ateş etti. Mermiler 3,5 aylık hamile olduğu öğrenilen yeğeni İpek Çiçek'in karnına ve bu sırada orada bulunan akrabaları Azat O.´nun sol koluna isabet etti. Çiçek ve Azat O. kanlar içinde yere yığılırken, Aydın Ç. ise kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Kandıra Devlet Hastanesi´ne kaldırılan yaralılardan İpek Çiçek, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Ailelerden birinin oğullarına diğer ailenin kızını istediği, olumsuz yanıt alınınca da husumet oluştuğu, kavganın da bu nedenle çıktığı bildirildi. Kavga sırasında Aydın Ç.´nin rastgele ateş açtığı, mermilerden birinin yeğeni İpek Çiçek ile Azat O.´ya isabet ettiği öne sürüldü.

Polis ekipleri kaçan Aydın Ç.´nin yakalanması için çalışma başlattı.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı'nda devir teslim - Gündem Haberleri
GÜNDEM Milli Savunma Bakanlığı'nda devir teslim
BİM aktüel 6-9 Haziran 2023 kataloğu listesi: BİM'de 'Yaza Hazır Olun' indirimleri başlıyor!
GÜNDEM BİM 6-9 Haziran 2023 aktüel ürünler kataloğu
6 Haziran Salı Sinop’ta okullar tatil mi? Yarın Sinop'ta okullar tatil mi olacak, kaç gün?
GÜNDEM 6 Haziran Salı Sinop’ta okullar tatil mi?
Gümüşhane'nin Çevrepınar köyünü istila ettiler! - En son haberler
GÜNDEM Köyü istila ettiler!
10 gündür kayıp kızını afişlerle arıyor
GÜNDEM 10 gündür kayıp kızını afişlerle arıyor
Pazarkule'de peron sayısı arttı, geçişler hızlandı
GÜNDEM Pazarkule'de peron sayısı arttı, geçişler hızlandı
Son dakika haberi: İYİ Partili Mustafa Cihan Paçacı TBMM Başkan adayı oldu
GÜNDEM İYİ Partili Paçacı TBMM Başkan adayı oldu
ZLATAN IBRAHIMOVIC
GÜNDEM ZLATAN IBRAHIMOVIC
Mersin'deki düğünde çıkan kavga cinayetle bitti: Aracına binmek isterken... - Son dakika haberler
GÜNDEM Düğünde çıkan kavgada başından vuruldu!
Tersaneden denize düşen genç işçi öldü
GÜNDEM Tersaneden denize düşen genç işçi öldü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.