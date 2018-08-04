Kawasaki - Yokohama FM maçı öncesi rakamlar

Japonya J1 Lig heyecanı devam ediyor. Kawasaki, 05 Ağustos 2018 Pazar günü Yokohama FM takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 13:00. 33 puanlı Kawasaki 3. sırada bulunuyor, Yokohama FM 20 puana sahip ve 13. sırada. Ev sahibi Kawasaki, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Yokohama FM son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 454 kodlu maçı oynayanlar; Kawasaki galibiyet oranı 1.50, beraberlik oranı 3.60, Yokohama FM galibiyet oranı 4.00. Alt 2.15, üst 1.35 veriyor. Karşılıklı gol var 1.35, karşılıklı gol yok 1.95 oranını kazandıracak.

Kawasaki önceki hafta Omiya mücadelesinde 5-0 kazandı.

Yokohama FM, Urawa karşılaşmaında 0-1 kazandı.

Kendi sahasında 4 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Kawasaki, 12 gol attı ve 9 gol yedi.

Yokohama FM ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 3 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Yokohama FM, 16 gol atarken 16 gol yedi.

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