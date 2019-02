İzmir Bayraklı’da evlerinin altındaki kayalık alandaki taş parçalarının, deprem ve aşırı yağışlar sonrası düştüğünü, evlerinin bazı bölümlerinin de yıkıldığını belirten mahalle sakinleri, evlerine girmeye korkuyor.

İzmir’in Bayraklı ilçesine bağlı Çiçek Mahallesi 2128/1 Sokak’ta yaşayan vatandaşlar, evlerinin yıkılması ihtimaline karşı günlerini korkuyla geçiriyor. Ocak ayında meydana gelen deprem ve aşırı yağışların etkisiyle evlerinin altındaki kayalık alandan taş parçalarının düştüğünü, evlerinin bazı bölümlerinin yıkıldığını söyleyen vatandaşlar, korkudan eve giremediklerini belirtiyor.

"KAYALAR DÖKÜLÜYOR, TEHLİKEDEYİZ"

Sürmeli Çiftçi isimli vatandaş, “Kayalar dökülüyor. Biri ölünce mi gelecekler? Tehlikedeyiz. Balkona çıkmaya korkuyoruz, gece yatamıyoruz. Buradaki 5 ev tehlike altında. Taş düşüyor. Gök gürültüsünde evin altı sallanıyor. Bizi bu durumdan kurtarsınlar. Evler yıkılıyor. Gece uyuyamıyorum. Patırtı kütürtü olunca bir bakıyorum taş düşmüş. Tapumuz var, vergimizi veriyoruz. Yetkililer bize yardım etsin” dedi. Zekeriya Bahar da, “Evlerimizin durumu 20 gündür bu şekilde. Deprem oldu, yağmur yağdı buraları yıkıldı. Evime duvar örmüştüm. O da yıkıldı” diye konuştu.

"KORKARAK YAŞIYORUZ, TERBİR ALSINLAR"

Gülay Çiftçi, taşların sürekli aşağıya düştüğünü belirterek, "Ekipler geldi ama henüz bir gelişme yok. Evlerin tehlikeli olduğuna dair kağıt geldi ama bize yol göstermediler. Yağmur yağdı, deprem oldu kayalar çatladı. Biz de korkarak yaşıyoruz. Sürekli balkona çıkıp bakıyoruz. Tedirgin yaşıyoruz. İzlediğimiz haberlerden sonra can kaybından korkuyoruz. Bir an önce önlem olsun, ne yapmamız gerektiği söylensin. Tehlike altındaki 5 evde 20 kişi yaşıyor. Yan taraftaki evlerde de risk var” şeklinde konuştu. Salime Demirtaş adlı vatandaş da, "Korkudan evlere giremiyoruz. İstanbul’daki haberleri izledikçe korkuyoruz. Bir an önce tedbir alsınlar” ifadelerini kullandı.