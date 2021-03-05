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Kayıp ihbarı yapılan yaşlı adam evde uyurken bulundu

Zonguldak’ta ilginç bir olay yaşandı. Kentin Ereğli ilçesinde kayıp ihbarı yapılan yaşlı adam evde uyurken bulundu

Kayıp ihbarından sonra uyurken bulundu! - Haberler
İHA

İlçede komşularının uzun süre haber alamadığı Bayram Karaca (55) için 112 Acil Sağlık ekiplerine ihbarda bulunuldu. Ekipler uzun süre evin kapısını çaldıktan sonra Karaca’yı uyurken buldu.

İHA'nın haberine göre, ekipler eve girdiklerinde sefalet içerisinde olduğu görüldü. Bayram Karaca’nın kısa süre önce ameliyat geçirdiği öğrenildi.

Yaşlı adam için mahalle sakinlerinin yardım ettiği ve temiz bir ev tutarak orada kalmasını sağladıklarını ancak Karaca’nın istemediği öğrenildi. Ekipler, yaşlı adam ile ilgili komşularından bilgi alırken, Karaca’nın yaklaşık 4 bin TL emekli maaş aldığı belirtildi.

112 sağlık ekipleri de eve gelerek adama sağlık durumunu sorarak müdahalede bulunmak istedi. Bayram Karaca’nın durumunun iyi olduğunu söylemesi üzerine ekipler evden ayrıldı.

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