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        Haberler Gündem Kayseri'de 11 araçlık zincirleme kaza: 2 yaralı

        Kayseri'de 11 araçlık zincirleme kaza: 2 yaralı

        Kayseri'de 11 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 07:01 Güncelleme: 12.04.2025 - 07:05
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        Kayseri'de 11 araçlık zincirleme kaza: 2 yaralı
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        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Gesi Fatih Mahallesi Gesi Caddesi'nde 11 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        AA'nın haberine göre; yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaza sonrası trafikte bir süre aksama yaşandı, yolda uzun araç kuyruğu oluştu. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        *Haberin fotoğrafları AA tarafından servis edilmiştir.

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