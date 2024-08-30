Kayseri'de 8 milyon yıllık 'dev domuz' kafatası!

Hatta dev domuz olarak da nitelendiriyoruz. Boyutları günümüz domuzlarından oldukça farklı ve iri bir canlı. Zaten aynen fili ayaklandırdığımız gibi bir süre sonra bu domuzu da ayaklandıracağız. O zaman daha net bir şekilde nasıl bir canlı olduğunu göreceksiniz. Bu kadar bütünlükte tam kafatasının çıkması, bizim için çok önemli" dedi.