SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
Kayseri
GÜNDEM
Haberler > GÜNDEM > Kayseride 7,5 milyon yıllık fosil bulundu

Kayseri'de 7,5 milyon yıllık fosil bulundu

Kayseri'de 7,5 milyon yıl öncesine ait fil ya da file benzeyen boynuzlugillere ait olduğu tahmin edilen fosiller bulundu. Gazi Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okşan Başoğlu, "Kayseri bu alanda bir merkez olabilir. Bir haftadır bu alanda çalışıyoruz, inanılmaz şeyler bulduk. Bunun Türkiye, hatta dünya literatüründe yeni bir tür olacağını düşünmek bizi heyecanlandırıyor"

19.09.2018 - 18:53 | Güncelleme: AA

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, beraberinde Gazi Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okşan Başoğlu, Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cesur Pehlivan ile fosillerin bulunduğu Yamula Barajı yakınındaki Çevril Mahallesi'nde basın toplantısı düzenledi.

Çelik, Kayseri'nin yer üstü zenginliklerinin yanı sıra yeraltı zenginliklerini de ortaya çıkarmaya çalıştıklarını söyledi.

Kayseri'de bir çobanın fosil bulduğunu haber vermesi üzerine Yamula Barajı civarında bilim insanlarını devreye sokarak kazı çalışmaları yapıldığını belirten Çelik, bilim insanlarının çalıştıkları alanda bazı fosillere ulaştıklarını bildirdi.

Çelik, fosillerin yaklaşık 7-8 milyon yıl yaşında olduğunun tahmin edildiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bilim insanlarımız buradaki fosillerin Türkiye'de bugüne kadar bu büyüklükte tek parça halde bulunan tek fosil olduğunu söylüyor. Yaklaşık 7-8 milyon yıl yaşında olduğu tahmin ediliyor. Buradaki fosillerin fil ve üç toynaklı atlar ve farklı birtakım boynuzlugillere ait olabileceği söyleniyor. Buradaki fosillerin bazıları belki de dünya literatüründe ilk kez yer alabilecek potansiyele sahip. Böylesine önemli bir buluşa imza attıkları için ekibe teşekkür ediyorum."

Prof. Dr. Başoğlu ise Anadolu'nun coğrafi konumu itibarıyla çok zengin fosil yataklarına sahip, nesli tükenmiş canlıların yaşadığı bir ortam olduğunu dile getirdi.

Bu canlıların fosillerinin araştırılmasının önemli olduğunu anlatan Başoğlu, "Kayseri bu alanda bir merkez olabilir. Bir haftadır bu alanda çalışıyoruz, inanılmaz şeyler bulduk. Bunun Türkiye, hatta dünya literatüründe yeni bir tür olacağını düşünmek bizi heyecanlandırıyor." dedi.

"BURADAKİ FOSİLLERİN 7,5 MİLYON YILLIK OLDUĞUNU TAHMİN EDİYORUZ" 

Prof. Dr. Pehlivan da zengin bir fosil grubuyla karşılaştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Buradaki fosillerin yaklaşık 7,5 milyon yıllık olduğunu tahmin ediyoruz. Literatürde tespit edilmiş bu sağlamlıkta, bu korunma durumunda olan tek tür diyebiliriz. Literatürde bulamıyoruz bu boyutta, korunabilen, sağlam fosil örneği. Bilimsel çalışmalar devam ediyor. Her şeyin daha başındayız. Tamamen 'şu hayvan' demek doğru kaçmıyor. 'Günümüzde mevcut olmayan, savana koşullarında yaşamış filler, o dönemin filleri, günümüzde mevcut olmayan filler' diyebiliriz."

Çelik ve beraberindeki bilim adamları baraj yakınında bir boynuzlugile ait olduğu tespit edilen kalça kemiği ile başka bir tepede yer alan yaklaşık 2 metre uzunluğunda başka bir fosilde incelemelerde bulundu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X