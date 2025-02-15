Kayseri'de hafif ticari araç ile iş makinesi çarpıştı: 2 ağır yaralı
Kayseri'de iş makinesiyle çarpışan hafif ticari araç hurdaya döndü. Feci kazada araçta bulunan 2 kişi ağır yaralandı
Kayseri'de hafif ticari aracın iş makinesiyle çarpışması sonucu ağır yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
H.D'nin kullandığı hafif ticari araç ile H.I. idaresindeki iş makinesi Kayseri-Malatya karayolunun 20. kilometresinde çarpıştı. AA'nın haberine göre; iş makinesi sürücüsünün ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
HURDAYA DÖNEN ARAÇTA 2 KİŞİ AĞIR YARALANDI
Hafif ticari araç sürücüsü H.D. ve araçtaki bir kişi çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen araçta sıkıştı. İtfaiye yardımıyla sıkıştıkları yerden çıkarılan 2 kişi ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumun ağır olduğu öğrenildi.
*Haberin fotoğrafları AA tarafından servis edilmiştir.