Kayseri'de hafif ticari araç ile iş makinesi çarpıştı: 2 ağır yaralı

Kayseri'de hafif ticari aracın iş makinesiyle çarpışması sonucu ağır yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

H.D'nin kullandığı hafif ticari araç ile H.I. idaresindeki iş makinesi Kayseri-Malatya karayolunun 20. kilometresinde çarpıştı. AA'nın haberine göre; iş makinesi sürücüsünün ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

HURDAYA DÖNEN ARAÇTA 2 KİŞİ AĞIR YARALANDI

Hafif ticari araç sürücüsü H.D. ve araçtaki bir kişi çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen araçta sıkıştı. İtfaiye yardımıyla sıkıştıkları yerden çıkarılan 2 kişi ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumun ağır olduğu öğrenildi.

*Haberin fotoğrafları AA tarafından servis edilmiştir.