Kayseri'de "ikiz plaka" kullanan sürücüye 55 bin 569 lira ceza

Melikgazi ilçesi Gesi Fatih Mahallesindeki bir AVMnin otoparkında bulunan 38 GB 182 plakalı otomobilin ikiz plakalı olduğu ihbarını alan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri inceleme yaptı.

Ekipler, otomobile takılı plakanın başka bir araca ait olduğunu tespit etti. Araçta yapılan aramada 4 plaka daha bulundu.

Polis, sürücü K.Çye 55 bin 569 lira idari para cezası verdi.

Çekme belgeli olan araç otoparka çekildi.