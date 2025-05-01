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        Haberler Gündem Kayseri'de "ikiz plaka" kullanan sürücüye 55 bin 569 lira ceza

        Kayseri'de "ikiz plaka" kullanan sürücüye 55 bin 569 lira ceza

        Kayseri'de ikiz plaka kullandığı tespit edilen otomobil sürücüsüne 55 bin 569 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 19:46 Güncelleme: 01.05.2025 - 19:47
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        "ikiz plaka" kullanan sürücüye ceza
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        Melikgazi ilçesi Gesi Fatih Mahallesindeki bir AVMnin otoparkında bulunan 38 GB 182 plakalı otomobilin ikiz plakalı olduğu ihbarını alan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri inceleme yaptı.

        Ekipler, otomobile takılı plakanın başka bir araca ait olduğunu tespit etti. Araçta yapılan aramada 4 plaka daha bulundu.

        Polis, sürücü K.Çye 55 bin 569 lira idari para cezası verdi.

        Çekme belgeli olan araç otoparka çekildi.

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