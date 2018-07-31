Polis 10 aydır peşlerindeydi...

Yahyalı Cumhuriyet Başsavcılığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü işbirliği ile yaklaşık 10 aydır titizlikle yürütülen çalışmalar neticesinde, ilçedeki zengin işadamları ve esnafı kumpas yoluyla ağlarına düşüren uygunsuz görüntülerini şantaj için kullanarak, maddi menfaat sağlayan fuhuş-şantaj çetesi çökertildi. DHA'nın haberine göre, yoğun şikayetler üzerine Cumhuriyet Savcısı Emrullah Polat'ın talimatıyla harekete geçen polis ekipleri şantaj çetesi mensubu L.B, Y.Ü, A.Ü, İ.D, B.Ü, H.Ü. ve Y.Ü'yü gözaltına aldı. Zanlılar Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından ilçe adliyesine sevkedildi. Fuhuş ve şantaj çetesinin başı olduğu belirtilen şüphelilerden Leyla B, suç ortakları Yılmaz Ü Alpaslan Ü, İnci D. tutuklanırken, B.Ü, H.Ü. ve Y.Ü. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adana'dan 5 yıl önce ilçeye gelip yerleşen Leyla B'nin, kurduğu fuhuş çetesiyle Yahyalı ilçesindeki zengin kişileri bahçeli bir eve çağırıp, tuzaklarına düşürdükleri kişilerin görüntülerini kameraya alıp, şartajla para sızdırdıkları belirlendi.

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