Kayseri'de kırsala 350 km'lik yol

Kayseri Büyükşehir'den kırsalda 350 km'lik yol çalışması
Giriş: 08.09.2025 - 11:44 Güncelleme: 08.09.2025 - 11:44
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılı yol yapım projeleri kapsamında 14 ilçedeki kırsal mahallelerde 350 kilometrelik sathi kaplama asfalt çalışması gerçekleştiriyor.
Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından kırsal mahallelerde yürütülen çalışmalar, şehir genelinde belirlenen 38 ayrı yol kesiminde eş zamanlı olarak devam ediyor.
