Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Kayseri'de kırsala 350 km'lik yol | Son dakika haberleri

        Kayseri Büyükşehir'den kırsalda 350 km'lik yol çalışması

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılı yol yapım projeleri kapsamında kırsal mahallelerde 350 kilometrelik sathi kaplama asfalt çalışması gerçekleştiriyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.09.2025 - 11:44 Güncelleme: 08.09.2025 - 11:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de kırsala 350 km'lik yol
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılı yol yapım projeleri kapsamında 14 ilçedeki kırsal mahallelerde 350 kilometrelik sathi kaplama asfalt çalışması gerçekleştiriyor.

        Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından kırsal mahallelerde yürütülen çalışmalar, şehir genelinde belirlenen 38 ayrı yol kesiminde eş zamanlı olarak devam ediyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #yerel haberler
        #kayseri haberleri
        #asfalt yol
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cengiz Ünder, Beşiktaş'ta!
        Cengiz Ünder, Beşiktaş'ta!
        OVP'de yeşil dönüşüm sürecine vurgu
        OVP'de yeşil dönüşüm sürecine vurgu
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz OVP'yi açıkladı
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz OVP'yi açıkladı
        Münih'te 'made in Türkiye' rüzgarı
        Münih'te 'made in Türkiye' rüzgarı
        OVP ile “dijital hamle”
        OVP ile “dijital hamle”
        "Konya'da kapkara gece"
        "Konya'da kapkara gece"
        Galatasaray'da sakatlık kabusu!
        Galatasaray'da sakatlık kabusu!
        Ödemi vücuttan atmak sandığınızdan daha kolay
        Ödemi vücuttan atmak sandığınızdan daha kolay
        Kanlı Ay Tutulması etkisinde haftalık burç yorumları
        Kanlı Ay Tutulması etkisinde haftalık burç yorumları
        Miyop riskinizi biliyor musunuz?
        Miyop riskinizi biliyor musunuz?
        Türkiye'den kanlı ay tutulması manzaraları
        Türkiye'den kanlı ay tutulması manzaraları
        Tarihteki en ağır yenilgilerden biri!
        Tarihteki en ağır yenilgilerden biri!
        "Dünya Kupası'na katılmak istiyoruz!"
        "Dünya Kupası'na katılmak istiyoruz!"
        Ali Koç, Mourinho sessizliğini bozdu!
        Ali Koç, Mourinho sessizliğini bozdu!
        İlker Arslan ve Fazlı Ateş tutuklandı
        İlker Arslan ve Fazlı Ateş tutuklandı