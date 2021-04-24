Kayseri'de bir garip kaza!

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Mevlana Mahallesi Sayer Caddesi üzerinde meydana gelen kazada 38 ADM 507 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak binanın otoparkına düştü.
Otoparkta park halinde bulunan araçların arasına düşen otomobil dik şekilde dururken, kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İHA'nın haberine göre; kazada yaralanan olmazken, park halindeki iki araç zarar gördü. Polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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