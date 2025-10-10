Kayseri'de "Yerim Ayrı" uygulaması hizmete sunuldu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ulaşımda dijitalleşme adımlarına bir yenisini daha ekledi. Ulaşım A.Ş. tarafından hayata geçirilen "Yerim Ayrı" uygulaması, vatandaşların ilçe seyahatlerini daha kolay ve planlı hale getirmeyi amaçlıyor. Kırsal ilçe yolculuklarında rezervasyon ve talep odaklı ulaşımı mümkün kılacak mobil uygulama, ilk olarak Bünyan ilçesinde 13 Ekim Pazartesi günü vatandaşların kullanımına sunulacak.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, uygulama sayesinde yolcular, mobil cihazları üzerinden biletlerini önceden alarak, belirlenen duraklardan doğrudan araca binebilecek. Bu sistemle birlikte kalkış noktalarına gitmeye gerek kalmadan, güzergâh üzerindeki tanımlı duraklardan seyahate başlanabilecek.

Uygulamaya ilişkin bilgi veren Ulaşım A.Ş. Akıllı Ulaşım Sistemleri ve İş Geliştirme Müdürü Muhammed Biçimveren, "Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nden bir ilk daha. Artık ilçe yolculuklarında seyahatlerinizi önceden planlayabileceksiniz. Kayseri'de Talep Odaklı Ulaşım Uygulaması’nın ilk adımı olacak olan bu projemiz; Kayseri Şehir Merkezi ile İlçeler arasında ulaşım araçlarını kullanan yolcularımız için büyük kolaylık sağlayacak. Kullanıma sunacağımız ‘Yerim Ayrı Mobil Uygulamamız’ ile ilçe seyahatlerinize ait biletlerinizi mobil uygulama üzerinden satın alarak, koltuğunuz yolculuk öncesinde hazır olacak ve kalkış duraklarına gitmenize gerek kalmadan ilgili ilçe hattının güzergâhı üzerindeki tanımlı duraklardan araçlarımıza biniş yapabileceksiniz. Yerim Ayrı Mobil Uygulamamız ilk olarak Bünyan ilçemizde yolcularımızın kullanımına sunulacaktır" dedi.