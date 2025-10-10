Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Kayseri'de "Yerim Ayrı" uygulaması hizmete sunuldu | Son dakika haberleri

        Kayseri Büyükşehir "Yerim Ayrı" uygulamasını hizmete sundu

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların ilçe yolculuklarını önceden planlayabilmelerini sağlayacak "Yerim Ayrı" mobil uygulamasını hizmete sundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.10.2025 - 13:21 Güncelleme: 10.10.2025 - 13:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de "Yerim Ayrı" uygulaması hizmete sunuldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ulaşımda dijitalleşme adımlarına bir yenisini daha ekledi. Ulaşım A.Ş. tarafından hayata geçirilen "Yerim Ayrı" uygulaması, vatandaşların ilçe seyahatlerini daha kolay ve planlı hale getirmeyi amaçlıyor. Kırsal ilçe yolculuklarında rezervasyon ve talep odaklı ulaşımı mümkün kılacak mobil uygulama, ilk olarak Bünyan ilçesinde 13 Ekim Pazartesi günü vatandaşların kullanımına sunulacak.

        Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, uygulama sayesinde yolcular, mobil cihazları üzerinden biletlerini önceden alarak, belirlenen duraklardan doğrudan araca binebilecek. Bu sistemle birlikte kalkış noktalarına gitmeye gerek kalmadan, güzergâh üzerindeki tanımlı duraklardan seyahate başlanabilecek.

        Uygulamaya ilişkin bilgi veren Ulaşım A.Ş. Akıllı Ulaşım Sistemleri ve İş Geliştirme Müdürü Muhammed Biçimveren, "Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nden bir ilk daha. Artık ilçe yolculuklarında seyahatlerinizi önceden planlayabileceksiniz. Kayseri'de Talep Odaklı Ulaşım Uygulaması’nın ilk adımı olacak olan bu projemiz; Kayseri Şehir Merkezi ile İlçeler arasında ulaşım araçlarını kullanan yolcularımız için büyük kolaylık sağlayacak. Kullanıma sunacağımız ‘Yerim Ayrı Mobil Uygulamamız’ ile ilçe seyahatlerinize ait biletlerinizi mobil uygulama üzerinden satın alarak, koltuğunuz yolculuk öncesinde hazır olacak ve kalkış duraklarına gitmenize gerek kalmadan ilgili ilçe hattının güzergâhı üzerindeki tanımlı duraklardan araçlarımıza biniş yapabileceksiniz. Yerim Ayrı Mobil Uygulamamız ilk olarak Bünyan ilçemizde yolcularımızın kullanımına sunulacaktır" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #yerel haberler
        #kayseri haberleri
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Nobel Barış Ödülü'nün kazananı belli oldu
        Nobel Barış Ödülü'nün kazananı belli oldu
        Dursun Özbek'ten Kerem Aktürkoğlu açıklaması!
        Dursun Özbek'ten Kerem Aktürkoğlu açıklaması!
        Ateşkesin detayları belli oldu
        Ateşkesin detayları belli oldu
        "Kırmızı et fiyatları düştü"
        "Kırmızı et fiyatları düştü"
        Gazze'de ateşkeste sona doğru: Mısır'da anlaşma tamam
        Gazze'de ateşkeste sona doğru: Mısır'da anlaşma tamam
        Ateşkes sağlandı: Şimdi ne olacak?
        Ateşkes sağlandı: Şimdi ne olacak?
        Ateşkeste Türkiye'nin rolü
        Ateşkeste Türkiye'nin rolü
        "İnşaatta büyüme sürecek"
        "İnşaatta büyüme sürecek"
        Sofya'da kritik 90 dakika!
        Sofya'da kritik 90 dakika!
        Huzurevinde ölümde, sanık doktor için yakalama kararı!
        Huzurevinde ölümde, sanık doktor için yakalama kararı!
        Ara transfere Sergen Yalçın imzası!
        Ara transfere Sergen Yalçın imzası!
        Kış çaylarında toksin riski!
        Kış çaylarında toksin riski!
        Üniversite hastanesinde... Profesöre 'gizli kamera' soruşturması!
        Üniversite hastanesinde... Profesöre 'gizli kamera' soruşturması!
        Osmanlı Türkçesiyle çekilmiş film ortaya çıktı
        Osmanlı Türkçesiyle çekilmiş film ortaya çıktı
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        "Kansere yakalandım"
        "Kansere yakalandım"
        Çocuğunuz ne kadar uykuya ihtiyaç duyuyor?
        Çocuğunuz ne kadar uykuya ihtiyaç duyuyor?