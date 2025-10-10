THBB Başkanı Işık: İnşaatta büyüme sürecek

Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) ve TG Expo iş birliğiyle düzenlenen “BETON 2025 Hazır Beton, Çimento, Agrega, İnşaat Teknolojileri ve Ekipmanları Fuarı ve Zirvesi”, 12–15 Kasım tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleşecek.

Organizasyon öncesinde Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) Başkanı Yavuz Işık, inşaat sektörü ve yapacakları organizasyon hakkında açıklamalarda bulundu.

Hazır beton sektörünün 2024'te 130 milyon metreküp üretim yaptığını belirten THBB Başkanı Işık, "Avrupa Hazır Beton Birliğinden (ERMCO) alınan 2023 yılı verilerine göre Avrupa Birliği üyesi bütün ülkelerin toplam üretim miktarı 239 milyon metreküp iken, Türkiye tek başına 119 milyon metreküp beton üretmiştir. Bu üretim miktarıyla Türkiye, AB ülkeleri arasında birinci ülke konumundadır" dedi.

Işık, düzenleyecekleri fuarla sektörün yol haritasını çıkarmak istediklerini kaydederek, "İnşaat ve onun en temel kolu hazır beton ile ilgili sektörlerden 100’ün üzerinde katılımcısı olan Fuarımız, Avrupa, Asya, Afrika ve Orta Doğu’dan 3.000’i yabancı olmak üzere toplamda 12.000’den fazla sektör profesyonelini ağırlayacak" diye konuştu.

"İNŞAATTA BÜYÜMENİN SÜRMESİNİ BEKLİYORUZ" THBB Başkanı Işık, inşaat sektörünün son durumu ve kentsel dönüşüm konusunda ise şunları söyledi: "İnşaat sektöründe ciddi reel faaliyet var. GSYH içinde oran 4’lere düşmüştü, şimdi 6.5’e çıktı. Ruhsat ve iskan izinleri, yapı kullanım izinleri yüzde 30 artmış. Genelde yılda 1.5 milyon konut satılır. Son ayda 99 bin ikinci el, 44 bin 1. el satışı var. Deprem bölgesinde 304 bin teslim yapıldı. Sene sonu 452 bine ulaşacak. Toplamda 850 bin bağımsız bölüm yapılacak. Yani 2-3 yıl daha sürecek yapım. Marmara’da kentsel dönüşüm çalışması var. Sazlıdere’de 250 bin konut yapılacak. 500 bin konut projesi var. Önümüzdeki yıllarda inşaatta büyümenin sürmesini bekliyoruz. Konut fiyatları, enflasyondan dolayı, arz talepten dolayı, TL’nin değer kaybı ve satın alma gücünün düşmesiyle arttı. Lüks konutların üretimi daha fazla. Hükümet, daha uygun konutlar için TOKİ ile cevap vermeye çalışıyor. Ev sahipliği oranımız yüzde 56. OECD ülkelerinde yüzde 71. 25 yıl önce denge farklıydı. Oran geriledi.

Konut sahibi olmanın en önemli kısmı finans. Sıkı para politikası var. Konut faizleri ortalama 3.76 civarında. İpotekli satışın yüzde 40-45 olması gerekirken 10-15 civarında. İnşallah faizler biraz daha düştükten sonra konut imalatı ve talebi artacak. Geçen ay yaptığımız araştırmaya göre inşaat maliyetlerinde yüzde 23 artış var. Çalışanı çıkarınca yüzde 19. Avrupa'da da konut sorunu var. Enflasyon ve enerji krizi nedeniyle henüz toparlanamadılar. Faizler ve büyüme düşük. İhracatımızın 40-45'i Avrupa'ya. Avrupa'da ciddi bir karbon vergisi olacak. Her ürün için inceleme oluyor. Çimento ihracatında sorunlar yaşanacağını düşünüyoruz. "DEPREME KARŞI SAĞLAM YAPILARIN BİR AN ÖNCE YAPILMASI LAZIM" Türkiye bir deprem ülkesi. Milli güvenlik sorunu haline geldi. İstanbul'da olacak bir deprem ekonominin şah damarını keser. Sağlam yapıların bir an önce yapılması lazım. Konut stokunun kalitesiyle ilgili bir envanter yok. 29 milyon yapı var, 6.5 milyonunun yeniden yapılması lazım. İstanbul'da 600 bin bina yeniden yapılmalı, 85-90 bin binanın hemen yıkılması lazım. 2000 öncesi denetim yoktu. THBB deprem performans analiz yapıyor. 2000 yılı öncesinde 12-15 megapascal ortalama. Biz belediyelerle envanter çalışması yapılması için görüştük. Ancak yapılmıyor envanter çalışması. Deprem bölgesine baktığımızda yıkılan binaların yüzde 97'si sorunlu.