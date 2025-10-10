Konya’da 2006 yılında cesedi yakılmış halde bulunan Yeter Öztürk cinayetiyle ilgili dava sürüyor.

Zafer Samancı'nın haberine göre Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada yeniden hakim karşısına çıkan sanık Adem S., “Böcekler zarar vermesin diye araç içerisindeki paspası Yeter'in üzerine bıraktım. Onu yakma durumu ise kesinlikle olmadı” dedi.

Konya'nın Güneysınır ilçesinde 11 Nisan 2006 tarihinde boş bir arazide yakılmış halde kadın cesedi bulundu. Uzun süre faili meçhul kalan dosya 2023 yılında İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde bulunan JASAT dedektifleri tarafından yeniden açıldı. Jandarmanın yaptığı titiz çalışmalar sonucu cesedin 25 yaşındaki Yeter Öztürk’e ait olduğu tespit edildi.

Özel ekip, öldürülen kadının son bir yıl içinde görüştüğü tüm kişileri mercek altına alarak tek tek inceledi. Uzun süren çalışmalar sonucu kadınla en son görüşen kişinin ilişkisi olduğu öne sürülen Adem S. olduğu belirlendi. Adem S. ve cinayete karıştığı iddia edilen eşi Havva S. gözaltına alındı. Adem S. suçunu itiraf etti. İkili çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AĞRI KESİCİ YÜZÜNDEN ÇIKAN TARTIŞMADA ÖLDÜRMÜŞ

Cinayetle ilgili Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada Adem S. ve Havva S. yeniden hakim karşısına çıktı. Sanık Adem S., savunmasında, olay günü gece saatlerinde Yeter Öztürk'ün evine gittiğini ve baş ağrısı için ilaç istediğini söyledi. Kendisine verilen ilacın uyuşturucu madde olduğunu iddia eden Adem S. “Tartışmaya başladık. Yeter bana kül tablası fırlattı. Ben de baş ağrısı ve maddenin etkisiyle onun kafasına bir cisimle vurdum. Bayıldığını görünce panikle eve gidip olayı eşime anlattım. Eşim de 'belki ölmemiştir, bakalım' deyince tekrardan evine gittik. Yeter’in öldüğünü anlayınca tek başıma araca bindirip yol kenarına bıraktım. Eşimin olayla ilgisi yoktur" dedi.

"BÖCEKLER ZARAR VERMESİN DİYE ÜZERİNE PASPAS ÖRTTÜM"

Adem S. savunmasında Yeter Öztürk’ün cesedinin yanmış olmasına bir anlam veremediğini de belirterek, ‘Cesede böcekler zarar vermesin diye araç içerisindeki paspası üzerine bıraktım. Yakma durumu ise kesinlikle olmadı" ifadelerini kullandı. Adem S’nin eşi Havva S. ise olaya karışmadığını savunarak tahliyesini talep etti. Mahkeme, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.