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        Yatırım vaadiyle 18 kişiyi 14 milyon TL dolandıran şüpheli yakalandı

        KAYSERİ'de,internet bankacılığı üzerinden yatırım yaptığı vaadiyle 18 kişinin, piyasa değeri yaklaşık 14 milyon TL olan altın, döviz ve aracını alarak dolandıran A.S., polis ekiplerince yakalandı. Şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 15:48 Güncelleme: 26.11.2023 - 15:50
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        Yatırım vaadiyle 18 kişiyi 14 milyon TL dolandıran şüpheli yakalandı
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        KAYSERİ'de,internet bankacılığı üzerinden yatırım yaptığı vaadiyle 18 kişinin, piyasa değeri yaklaşık 14 milyon TL olan altın, döviz ve aracını alarak dolandıran A.S., polis ekiplerince yakalandı. Şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Kayseri'de A.S., internet bankacılığı üzerinden yatırım yaptığını, yüklü miktarda yatırım yaptığı için alım satımlarda fiyat aralığının düşük olduğunu, bu nedenle de kar oranının yüksek olduğunu söyleyerek 18 kişinin, piyasa değeri yaklaşık 14 milyon TL olan döviz, altın ve araçlarını aldı. Bir süre sonra yaptıkları yatırımın kendilerine verilmemesi üzerine dolandırıldıklarını anlayan mağdurlar, durumu polise bildirdi. İhbar sonrası İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro amirliği ekipleri çalışma başlattı. Bu kapsamda şüpheli, adresinde yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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