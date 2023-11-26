Kırşehir FK - Serikspor maçı öncesinde çatı uçtu
KırşehirFK ile Serikspor mücadelesi öncesi, kentte etkili olan şiddetli rüzgar sonrası spor salonunun uçan çatısı sahaya düştü.
KırşehirFK ile Serikspor mücadelesi öncesi, kentte etkili olan şiddetli rüzgar sonrası spor salonunun uçan çatısı sahaya düştü.
TFF 2'nci Lig'in 15'inci haftasında Kırşehir Futbol Kulübü, Serikspor'u Ahi Stadı'nda konuk etti. Maç öncesinde kentte etkili olan rüzgarda Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne ait spor salonun çatısı uçarak müsabakanın oynanacağı stada düştü. Yaşanan olay güvenlik kamerasına yansırken, müsabakada görevli personellerin uçan çatıdan kaçtığı anlar saniye saniye kaydedildi. Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri ise rüzgarın şiddetini kaybetmesi sonrası maçın oynanabileceğini söyledi. Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara de stada gelerek incelemelerde bulundu.
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