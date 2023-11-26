Stat:RGHEnerTürk Enerji﻿

Hakemler: Kadir Sağlam, Erdem Bayık, Ogün Kamacı

Mondihome Kayserispor: Bilal Bayazıt, Gökhan Sazdağı, Attamah (Dk. 38 Arif Kocaman), Hosseini, Carole, Karimi, Kartal Kayra Yılmaz, Kemen (Dk. 67 Ramazan Civelek), Cardoso (Dk. 85 Bahoken), Morte, Thiam

Yukatel Adana Demirspor: Ertaç Özbir, Dorukhan Toköz, Semih Güler, Gravillon, Rodrigues, N'diaye, Tayfun Aydoğan (Dk. 78 Nani), Michut (60. Dk. Emre Akbaba), Yusuf Sarı (Dk. 78 Arber Zeneli), Yusuf Erdoğan, Niang (Dk. 85 Yusuf Barisi)

Gol: Dk. 45+2 Yusuf Erdoğan (Yukatel Adana Demirspor), Dk. 73 Morte (Kayserispor)

Sarı kartlar: Dk. 50 Ertaç Özbir, Dk. 70 Tayfun Aydoğan, Dk. 90+5 Rodrigues (Yukatel Adana Demirspor), Dk. 54. Gökhan Sazdağı, Dk. 68 Cardoso, Dk. 83 Morte (Kayserispor)

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