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        AK Parti Genel Başkanvekili Elitaş, Kayseri'deki temayül yoklamasında konuştu:

        AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, "Temayül yoklaması, AK Parti'nin 22 yıllık siyasi ömrü boyunca her sene yaptığı, ciddiye aldığı ve teşkilat mensuplarının kanaatlerinin önemli olduğunun göstergesi olarak ortaya çıktı." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 12:31 Güncelleme: 26.11.2023 - 12:31
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        AK Parti Genel Başkanvekili Elitaş, Kayseri'deki temayül yoklamasında konuştu:
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        AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, "Temayül yoklaması, AK Parti'nin 22 yıllık siyasi ömrü boyunca her sene yaptığı, ciddiye aldığı ve teşkilat mensuplarının kanaatlerinin önemli olduğunun göstergesi olarak ortaya çıktı." dedi.

        AK Parti Kayseri İl Başkanlığınca 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri için partilerine başvuran aday adaylarına yönelik Kadir Has Kongre Merkezi'nde teşkilat içinde temayül yoklaması gerçekleştirildi.

        Elitaş, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 81 ilinde büyükşehir, il, ilçe ve belde belediye başkanlarıyla ilgili temayül yoklaması yapıldığını söyledi.

        Türkiye'de AK Parti'li üye ve delegelerin, belediye başkan adaylarını tespit edeceğini anlatan Elitaş, bu görevin önemli olduğunu ifade etti.

        Temayül yoklamasına katılanlara teşekkür eden Elitaş, şunları kaydetti:

        "Temayül yoklaması, AK Parti'nin 22 yıllık siyasi ömrü boyunca her sene yaptığı, ciddiye aldığı ve teşkilat mensuplarının kanaatlerinin önemli olduğunun göstergesi olarak ortaya çıktı. Şunu açık ve net ifade edelim ki aday belirlemesinde birinci olarak temayül yoklaması var. Etki oranı yüzde 30. İkincisi ilçe, il ve büyükşehir belediyeleriyle ilgili anket araştırmaları var. Onların etki oranı da yüzde 40. Genel Merkezin bu ikisinin bütünleşmesinden dolayı bir tercih hakkı var. Bu çerçevede devam ediyor. Belediye başkan adaylarımızın hep birlikte fotoğraf vermeleri, kol kola bulunmaları beni ziyadesiyle mutlu etti. Hiç kimseyi birbirinden ayrı tutmadan herkes tercih etsin diye değil, içimizden kim çıkarsa çıksın 'bizim belediye başkanımız' diyebilecek yüreklilikle söyleyebildiklerini mutlulukla ifade etmek istiyorum."

        Elitaş, "Hakikaten bize yakışır bir temayül yoklaması. Aday adaylarımızdan hangisi aday olursa olsun hep beraber onun peşinde 31 Mart tarihinde AK Parti oylarını patlatacağımızı ifade ediyoruz. Cumhur İttifakı olarak da bütün aday adaylarına ve belediye meclisi aday adaylarımıza başarılar diliyorum." dedi.

        Temayül yoklamasında, bazı milletvekilleri, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da hazır bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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