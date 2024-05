Kardeşinin kimliğiyle gizlenen hükümlü, parmak izinden yakalandı

KAYSERİ'de çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş 36 yıl 8 ay 10 gün hapis cezası bulunan C.O. kardeşinin kimliğini kullandı, ancak parmak izinden yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'hırsızlık' suçundan hakkından kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.O.'nun yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda jandarmanın takibi sonucu yakalanan hükümlü, kardeşi K.O.'nun kimliğini göstererek kendisinin C.O. olmadığını iddia etti. Bunun üzerine yapılan parmak izi incelemesinde hükümlünün C.O. olduğu ortaya çıktı. Hükümlünün ayrıca 'kasten yaralama' ve Ankara 16'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nin kararı ile 'hırsızlık' suçundan arandığı tespit edildi. Çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş 36 yıl 8 ay 10 gün hapis cezası bulunan C.O., gözaltına alınarak İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.