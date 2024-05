Eski Kayserispor Başkanı Gözbaşı'na 'travesti' diyen sanığa 2 yıl hapis istemi

ESKİ Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'na sosyal medya hesabından 'travesti' diyerek hakaret ettiği iddia edilen İrfan C. (39) hakkında 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İrfan C. iddiaya göre, 2 Ekim 2022'de o dönem Kayserispor başkanı olan Berna Gözbaşı'na yönelik sosyal medya hesabından fotoğrafının altına "Travesti" diye yorum yaptı. Şikayet üzerine İrfan C. hakkında, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma yürütülerek iddianame düzenlendi. İddianame kapsamında, 'sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Kayseri 13'üncü Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede ifadesine de yer verilen şüpheli İrfan C., söz konusu yorumu kendisinin yaptığını ve pişman olduğunu söyledi. Sanık İrfan C., önümüzdeki günlerde ilk kez hakim karşısına çıkacak.