İncesu Belediyesi araçların bakım ve onarımından 3 milyon lira tasarruf sağladı

İncesu Belediyesi araçlarının bakım ve onarımını teknik hizmet atölyesinde yaparak 3 milyon liraya yakın tasarruf sağladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü, bünyesindeki araçların bakım ve onarımlarını sağlamak için geçen yıl kurduğu teknik hizmet atölyesinde personeli ile ustalık masrafı vermeden araçlarının motor, şanzıman ve diferansiyel gibi yüksek maliyetli parçaların onarım ve bakımını kendi iş gücü ile karşılayarak 3 milyon liraya yakın tasarruf etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, tasarruf gelirlerini halkın hizmetinde kullandıklarını belirtti.