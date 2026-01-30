Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Haberleri

        Kayserispor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Zecorner Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2026 - 22:05 Güncelleme: 30.01.2026 - 22:05
        Kayserispor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Zecorner Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Radomir Djalovic yönetimindeki antrenmanda futbolcular, pas ve baskı çalışmalarının ardından çift kale maç yaptı.

        Sarı-kırmızılılar, mücadelenin hazırlıklarına yarınki idmanla devam edecek.

        Kayserispor, 1 Şubat Pazar günü saat 20.00'da RAMS Park'ta Galatasaray'a konuk olacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

