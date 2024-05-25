Kayseri'de otomobil ile kamyonet çarpıştı: 3 yaralı
KAYSERİ'de, otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
KAYSERİ'de, otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza, saat 23.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Kocasinan Bulvarı'nda meydana geldi. Fidan K. yönetimindeki 68 FR 096 plakalı otomobil, sürücüsü öğrenilemeyen 23 AEG 762 plakalı kamyonetle çarpıştı. İki araçta çarpışmanın şiddetiyle takla atarken, sürücüler ile otomobildeki Hakan B., yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
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