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        Kayseri'de otomobil ile kamyonet çarpıştı: 3 yaralı

        KAYSERİ'de, otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.05.2024 - 02:23 Güncelleme: 25.05.2024 - 02:25
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        Kayseri'de otomobil ile kamyonet çarpıştı: 3 yaralı
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        KAYSERİ'de, otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. 

        Kaza, saat 23.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Kocasinan Bulvarı'nda meydana geldi. Fidan K. yönetimindeki 68 FR 096 plakalı otomobil, sürücüsü öğrenilemeyen 23 AEG 762 plakalı kamyonetle çarpıştı. İki araçta çarpışmanın şiddetiyle takla atarken, sürücüler ile otomobildeki Hakan B., yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çeşitli hastanelere kaldırıldı.

        ​Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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