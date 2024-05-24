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        MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir, Başkan Büyükkılıç'ı ziyaret etti

        MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 16:47 Güncelleme: 24.05.2024 - 16:47
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        MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir, Başkan Büyükkılıç'ı ziyaret etti
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        MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, misafirini makamında ağırladı. Özdemir, yeniden büyükşehir belediye başkanlığına seçilen Büyükkılıç'a yeni döneminde başarılar diledi.

        Kayseri'nin hem Türkiye hem de bölge için çok önemli, yüksek potansiyele sahip bir şehir olduğunu vurgulayan Özdemir, şunları kaydetti:

        "Kayserili hemşehrilerimiz tarafından ikinci dönemde de yetkilendirilmiş olmanız büyük bir onur, büyük bir gurur. Bu anlamda da sizi tekrar kutluyorum. Allah razı olsun. Hangi hemşehrimizin ne sıkıntısı varsa her zaman ona koşmaya çalışan, yetişen ve o sıkıntıyı gideren bir yapınız var. Bu da bizim açımızdan son derece mutluluk verici bir gelişme. Cumhur İttifakı kapsamında da her zaman beyefendiliğiniz, nezaketiniz siyasi olarak da genç arkadaşlarımıza ve topluma örnek davranışınız ve yaşayışınız da takdire şayandır. Allah razı olsun, eksik olmayın. İnşallah el ele, gönül gönle Kayseri'ye çok daha değerli hizmetlerde bulunuruz temennisi taşıyorum."

        Başkan Büyükkılıç ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Kayseri'mizin bizi seven, seçen, hizmet etmemize vesile olan güzel insanlarına layık olmaya çalışıyoruz. İnşallah birliğin, beraberliğin, dayanışmanın hem sembolü olmak hem de ağabeylik anlayışı içerisinde şehrimize hizmet etmeye gayret edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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