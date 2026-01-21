Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Haberleri

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Eyigün, Büyükkılıç'ı ziyaret etti

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Yalçın Eyigün, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2026 - 15:59 Güncelleme: 21.01.2026 - 15:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Eyigün, Büyükkılıç'ı ziyaret etti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Yalçın Eyigün, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Eyigün ve beraberindeki heyet, Büyükkılıç'ı makamında ziyaret etti.


        Kayseri'nin mevcut ve planlanan ulaşım projeleri ele alınan ziyarette, özellikle toplu ulaşım vizyonu doğrultusunda yapılabilecek çalışmalar hakkında istişarelerde bulunuldu.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, merkezi idare ile yerel yönetimler arasındaki güçlü işbirliğinin kentin gelişimine önemli katkılar sunduğunu ifade etti.


        Ulaşım alanında atılan her adımın kentin yaşam kalitesini doğrudan etkilediğini belirten Büyükkılıç, Eyigün ve beraberindeki heyetle Kayseri'de hayata geçirilecek yeni raylı sistem hatlarına ilişkin önemli ve verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini anlattı.

        Eyigün ise Büyükkılıç’a teşekkür ederek, kentte yürütülen çalışmaların başarıyla devam etmesi temennisinde bulundu.


        Ziyarete, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcısı Ufuk Sekmen, İmar AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Hasdal ve daire başkanları katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den Türk bayrağı açıklaması: Provokasyonların en ağırıdır, DEM Parti karar vermelidir
        MHP lideri Bahçeli'den Türk bayrağı açıklaması: Provokasyonların en ağırıdır, DEM Parti karar vermelidir
        Koro sanatçısı balkondan düştü
        Koro sanatçısı balkondan düştü
        Belediye otobüsünde dehşet kamerada! Öldüresiye darp etti!
        Belediye otobüsünde dehşet kamerada! Öldüresiye darp etti!
        Ankara-Trabzon arası 4.5 saate düşecek
        Ankara-Trabzon arası 4.5 saate düşecek
        Herkes onun için koştu... Atlas'ın son anı kamerada!
        Herkes onun için koştu... Atlas'ın son anı kamerada!
        Tedesco: Mücadele edeceğiz
        Tedesco: Mücadele edeceğiz
        Rutte: Grönland sorununu çözmek için perde arkasında çalışıyorum
        Rutte: Grönland sorununu çözmek için perde arkasında çalışıyorum
        Kuruçeşme'deki cansız beden Rus yüzücüye ait çıktı!
        Kuruçeşme'deki cansız beden Rus yüzücüye ait çıktı!
        G.Saray'ın konuğu Atl. Madrid!
        G.Saray'ın konuğu Atl. Madrid!
        Kanada, Davos'a damga vurdu: Masada olmazsak menüde oluruz
        Kanada, Davos'a damga vurdu: Masada olmazsak menüde oluruz
        Demir Ege rekorla gitti, o detay dikkat çekti!
        Demir Ege rekorla gitti, o detay dikkat çekti!
        Kâbus villası! Aile faciasında korkunç ayrıntılar!
        Kâbus villası! Aile faciasında korkunç ayrıntılar!
        Fenerbahçe, Avrupa'da zafer peşinde!
        Fenerbahçe, Avrupa'da zafer peşinde!
        Faizde 100 baz puan indirim, kredi notunda artış beklentisi
        Faizde 100 baz puan indirim, kredi notunda artış beklentisi
        California Valisi Newsom'dan çağrı: Trump'a boyun eğmeyi bırakın
        California Valisi Newsom'dan çağrı: Trump'a boyun eğmeyi bırakın
        Beşiktaş'ta Rafa Silva defteri kapandı!
        Beşiktaş'ta Rafa Silva defteri kapandı!
        'Kuzu Kuzu' söylediler
        'Kuzu Kuzu' söylediler
        Trump'tan İran'a: Suikast halinde haritadan silinmesi emrini verdim
        Trump'tan İran'a: Suikast halinde haritadan silinmesi emrini verdim
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?

        Benzer Haberler

        Başkan Büyükkılıç, Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Eyigün'ü ağırladı
        Başkan Büyükkılıç, Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Eyigün'ü ağırladı
        Talas Belediyesi tesislerini 1 yılda 751 bin 235 kişi ziyaret etti
        Talas Belediyesi tesislerini 1 yılda 751 bin 235 kişi ziyaret etti
        Kurtuluş Savaşı gazisinin kızı, 102 yaşında hayatını kaybetti (2)
        Kurtuluş Savaşı gazisinin kızı, 102 yaşında hayatını kaybetti (2)
        Sarıoğlan'da düzenlenen satranç turnuvası başladı
        Sarıoğlan'da düzenlenen satranç turnuvası başladı
        MHP Kayseri Milletvekili Ersoy'dan, terör örgütü YPG/SDG yandaşlarının Türk...
        MHP Kayseri Milletvekili Ersoy'dan, terör örgütü YPG/SDG yandaşlarının Türk...
        Minderde Kayseri rüzgarı
        Minderde Kayseri rüzgarı