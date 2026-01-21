Habertürk
        Talas Belediyesi tesislerini 1 yılda 751 bin 235 kişi ziyaret etti

        Talas Belediyesi tesislerini 1 yılda 751 bin 235 kişi ziyaret etti

        Talas Belediyesinin doğa, kültür, tarih ve sosyal yaşamı bir araya getiren tesisleri, 2025'te 751 bin 235 ziyaretçiyi ağırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2026 - 15:42 Güncelleme: 21.01.2026 - 15:42
        Talas Belediyesi tesislerini 1 yılda 751 bin 235 kişi ziyaret etti
        Talas Belediyesinin doğa, kültür, tarih ve sosyal yaşamı bir araya getiren tesisleri, 2025'te 751 bin 235 ziyaretçiyi ağırladı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediyeye ait sosyal tesisler, müzeler ve mesire alanları geçen yıl çok sayıda ziyaretçiye ev sahipliği yaptı.

        Zincidere 100. Yıl Mesire Alanı 374 bin 568 ziyaretçiyle listenin başında yer alırken, Ali Dağı Mesire Alanı ise 214 bin 947 kişiyle Talas’ın en çok tercih edilen ikinci yaşam alanı oldu.

        Milli hafızayı canlı tutan Çanakkale'den Cumhuriyete 100. Yıl Müzesi geçen yıl 82 bin 316 ziyaretçiyi ağırlarken, Su Medeniyetleri Galerisi de 48 bin 202 ziyaretçiyle Talas'ın kültürel zenginliğini yansıtan önemli duraklardan biri oldu.


        Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, ortaya çıkan tablonun Talas'ın yaşam kalitesini ve marka değerini gösterdiğini belirtti.

        171 bin nüfuslu bir ilçenin 750 bini aşan ziyaretçi sayısına ulaşmasının, Talas'ın bir cazibe merkezi haline geldiğinin göstergesi olduğunu vurgulayan Yalçın, "Bu rakamlar Talas'ın artık sadece bir yerleşim alanı değil, cazibe merkezi haline geldiğinin göstergesidir. Biz belediyeciliği, insanımıza huzur veren, misafirlerine değer katan bir yaşam anlayışı olarak görüyoruz. Doğamızla, kültürümüzle ve sosyal alanlarımızla Talas büyümeye devam edecek." ifadelerini kullandı.

