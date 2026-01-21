Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Haberleri

        MHP Kayseri Milletvekili Ersoy'dan, terör örgütü YPG/SDG yandaşlarının Türk bayrağına saldırısına tepki

        MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, terör örgütü YPG/SDG yandaşlarının Nusaybin-Kamışlı sınır hattında Türk bayrağına yönelik saldırısını kınadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2026 - 14:28 Güncelleme: 21.01.2026 - 14:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        MHP Kayseri Milletvekili Ersoy'dan, terör örgütü YPG/SDG yandaşlarının Türk bayrağına saldırısına tepki
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, terör örgütü YPG/SDG yandaşlarının Nusaybin-Kamışlı sınır hattında Türk bayrağına yönelik saldırısını kınadı.


        Ersoy, yazılı açıklamasında, bayrağın, bir milletin namus, şeref ve bağımsızlık sembolü olduğunu ve bir bayrağa ancak bu değerlerden yoksun olanların saldırı yapabileceğini belirtti.

        Nusaybin sınırında Türk bayrağına yapılan saldırının büyük bir alçaklık olduğunu ifade eden Ersoy, şunları kaydetti:

        "Türk bayrağı, milletimizin birliğinin ve beraberliğinin en büyük sembolü iken, onu hedef alan her alçaklık Türk milletinin her ferdine yapılmış bir saldırıdır. 'Terörsüz Türkiye'nin ülkemizde ve bölgemizde adım adım hedefine ulaşmasını tüm dünya izlerken, sınırımızdaki bu provokasyonun hesabı mutlaka sorulmalıdır ve elbette sorulacaktır. Gönderde nazlı nazlı dalgalanan Türk bayrağını indiren hainlerin eli mutlaka kırılacaktır. Suriye'de arkasına bile bakmadan kaçan teröristlerin yalvaran hali zaten bunun en net fotoğrafıdır. Son terörist ortadan kalkana kadar bu milli mücadelemiz sürecektir. Türk milleti her şeyin farkındadır. Türk milletinin birliğini, beraberliğini ve kardeşlik hukukunu kimse bozamayacaktır. Türk bayrağı kıyamete kadar, Türk milletinin bağımsızlık, şeref ve namus timsali olarak dalgalanacak ve nice haini kahretmeye devam edecektir."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den Türk bayrağı açıklaması: Provokasyonların en ağırıdır, DEM Parti karar vermelidir
        MHP lideri Bahçeli'den Türk bayrağı açıklaması: Provokasyonların en ağırıdır, DEM Parti karar vermelidir
        Belediye otobüsünde dehşet kamerada! Öldüresiye darp etti!
        Belediye otobüsünde dehşet kamerada! Öldüresiye darp etti!
        Ankara-Trabzon arası 4.5 saate düşecek
        Ankara-Trabzon arası 4.5 saate düşecek
        Herkes onun için koştu... Atlas'ın son anı kamerada!
        Herkes onun için koştu... Atlas'ın son anı kamerada!
        Tedesco: Mücadele edeceğiz
        Tedesco: Mücadele edeceğiz
        Rutte: Grönland sorununu çözmek için perde arkasında çalışıyorum
        Rutte: Grönland sorununu çözmek için perde arkasında çalışıyorum
        Kuruçeşme'deki cansız beden Rus yüzücüye ait çıktı!
        Kuruçeşme'deki cansız beden Rus yüzücüye ait çıktı!
        G.Saray'ın konuğu Atl. Madrid!
        G.Saray'ın konuğu Atl. Madrid!
        Kanada, Davos'a damga vurdu: Masada olmazsak menüde oluruz
        Kanada, Davos'a damga vurdu: Masada olmazsak menüde oluruz
        Demir Ege rekorla gitti, o detay dikkat çekti!
        Demir Ege rekorla gitti, o detay dikkat çekti!
        Kâbus villası! Aile faciasında korkunç ayrıntılar!
        Kâbus villası! Aile faciasında korkunç ayrıntılar!
        Fenerbahçe, Avrupa'da zafer peşinde!
        Fenerbahçe, Avrupa'da zafer peşinde!
        Faizde 100 baz puan indirim, kredi notunda artış beklentisi
        Faizde 100 baz puan indirim, kredi notunda artış beklentisi
        California Valisi Newsom'dan çağrı: Trump'a boyun eğmeyi bırakın
        California Valisi Newsom'dan çağrı: Trump'a boyun eğmeyi bırakın
        Beşiktaş'ta Rafa Silva defteri kapandı!
        Beşiktaş'ta Rafa Silva defteri kapandı!
        'Kuzu Kuzu' söylediler
        'Kuzu Kuzu' söylediler
        Trump'tan İran'a: Suikast halinde haritadan silinmesi emrini verdim
        Trump'tan İran'a: Suikast halinde haritadan silinmesi emrini verdim
        3 Türk ülkesi 110 ton altın aldı
        3 Türk ülkesi 110 ton altın aldı
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?

        Benzer Haberler

        Minderde Kayseri rüzgarı
        Minderde Kayseri rüzgarı
        Erciyes Anadolu Holding CEO'su Özyurt: "Elden çıkarılan şirketlere rağmen r...
        Erciyes Anadolu Holding CEO'su Özyurt: "Elden çıkarılan şirketlere rağmen r...
        Kayseri'de bin kişi sigarayı bırakmak için başvurdu Uzman Doktor Ayşegül Yı...
        Kayseri'de bin kişi sigarayı bırakmak için başvurdu Uzman Doktor Ayşegül Yı...
        Kösedağ: "Ay yıldızlı bayrağımız tarih boyunca bu topraklar uğruna can vere...
        Kösedağ: "Ay yıldızlı bayrağımız tarih boyunca bu topraklar uğruna can vere...
        HAGİAD Başkanı Fatih Erkan: "Bayrağımıza uzanan elleri kırarız"
        HAGİAD Başkanı Fatih Erkan: "Bayrağımıza uzanan elleri kırarız"
        Talas'ta yaşam alanlarına büyük ilgi: Ziyaretçi sayısı nüfusun 4,4 katına u...
        Talas'ta yaşam alanlarına büyük ilgi: Ziyaretçi sayısı nüfusun 4,4 katına u...