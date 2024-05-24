Kayseri'de çarpıştıktan sonra takla atan 2 araçtaki 3 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, F.K'nin kullandığı 68 FR 096 otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen 23 AEG 762 pilakalı pikap, Kocasinan Bulvarı'nda çarpıştı.

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