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        Kayseri'de çarpıştıktan sonra takla atan 2 araçtaki 3 kişi yaralandı

        Kayseri'de çarpıştıktan sonra takla atan otomobil ve pikaptaki 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 23:53 Güncelleme: 24.05.2024 - 23:53
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        Kayseri'de çarpıştıktan sonra takla atan 2 araçtaki 3 kişi yaralandı
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        Kayseri'de çarpıştıktan sonra takla atan otomobil ve pikaptaki 3 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, F.K'nin kullandığı 68 FR 096 otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen 23 AEG 762 pilakalı pikap, Kocasinan Bulvarı'nda çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle takla atan araçların sürücüleri ile otomobildeki H.B. yaralandı.

        Yaralılar yoldan geçenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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