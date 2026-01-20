Kayseri'de park halindeki otomobil yandı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Fevzi Çakmak Mahallesi Billur Caddesi'nde K.S, park halindeki 38 BB 536 plakalı otomobilini çalıştırdı. Bir süre aracın ısınmasını bekleyen sürücü, otomobilinin motor kısmından çıkan alevleri fark etti. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekibi müdahalede bulunarak yangını söndürdü. Yangın nedeniyle araçta hasar oluştu.

