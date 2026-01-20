Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Haberleri

        Kayseri'de park halindeki otomobil yandı

        Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2026 - 00:29 Güncelleme: 20.01.2026 - 00:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de park halindeki otomobil yandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Fevzi Çakmak Mahallesi Billur Caddesi'nde K.S, park halindeki 38 BB 536 plakalı otomobilini çalıştırdı.

        Bir süre aracın ısınmasını bekleyen sürücü, otomobilinin motor kısmından çıkan alevleri fark etti.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekibi müdahalede bulunarak yangını söndürdü.

        Yangın nedeniyle araçta hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Donald Trump, Ahmed Şara ile görüştü
        Donald Trump, Ahmed Şara ile görüştü
        Suriye ordusu Haseke'ye ilerliyor
        Suriye ordusu Haseke'ye ilerliyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Beşiktaş uzatmalarda kazandı!
        Beşiktaş uzatmalarda kazandı!
        Merz: ABD ile ticaret kavgası istemiyoruz
        Merz: ABD ile ticaret kavgası istemiyoruz
        Sergen Yalçın'dan transfer açıklaması!
        Sergen Yalçın'dan transfer açıklaması!
        Ava gidiyorum diyerek evden çıkmıştı... Ölü bulundu
        Ava gidiyorum diyerek evden çıkmıştı... Ölü bulundu
        Galatasaray'a Arjantinli kanat!
        Galatasaray'a Arjantinli kanat!
        297 antrenör daha PFDK'ya sevk edildi!
        297 antrenör daha PFDK'ya sevk edildi!
        Oltaya cansız beden takıldı!
        Oltaya cansız beden takıldı!
        Trabzonspor, Fatih Tekke'nin sözleşmesini revize etti!
        Trabzonspor, Fatih Tekke'nin sözleşmesini revize etti!
        Kuryeler dikkat! İstanbul Valiliği saati açıkladı! Trafik yasağı sürecek!
        Kuryeler dikkat! İstanbul Valiliği saati açıkladı! Trafik yasağı sürecek!
        Altın 10 senede ev doğurdu
        Altın 10 senede ev doğurdu
        İspanya'da iki hızlı tren raydan çıktı!
        İspanya'da iki hızlı tren raydan çıktı!
        G.Saray'da kötü gidişatın nedenleri
        G.Saray'da kötü gidişatın nedenleri
        Trump'tan Norveç'e: Artık barışı düşünmek zorunda hissetmiyorum
        Trump'tan Norveç'e: Artık barışı düşünmek zorunda hissetmiyorum
        Konut fiyatları 2025'i kayıpla kapattı
        Konut fiyatları 2025'i kayıpla kapattı
        2025 yılında bebeklere en çok verilen isimler belli oldu
        2025 yılında bebeklere en çok verilen isimler belli oldu
        19–25 Ocak haftalık burç yorumları...
        19–25 Ocak haftalık burç yorumları...
        Dünyanın akciğerleri nasıl nefes alıyor?
        Dünyanın akciğerleri nasıl nefes alıyor?

        Benzer Haberler

        Oto tamircisinden yeni çıkardığı otomobili alev aldı Kayseri'de otomobilde...
        Oto tamircisinden yeni çıkardığı otomobili alev aldı Kayseri'de otomobilde...
        FETÖ hükümlüsü eski emniyet müdürü ile eski polis memuru yakalandı
        FETÖ hükümlüsü eski emniyet müdürü ile eski polis memuru yakalandı
        Kayseri'de çalışma izni olmayan 19 yabancı uyruklu yakalandı
        Kayseri'de çalışma izni olmayan 19 yabancı uyruklu yakalandı
        Kayseri'de sokak köpeğinin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı
        Kayseri'de sokak köpeğinin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı
        Kayseri'de FETÖ üyesi eski emniyet müdürü yakalandı
        Kayseri'de FETÖ üyesi eski emniyet müdürü yakalandı
        Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı