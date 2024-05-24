ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Hesap vermeyen belediye başkanı olmaz. Çünkü onlar sizin paranızı harcıyorlar ve tüm belediye personeli sizden aldığı maaşla hizmet ediyor. O zaman ne yapması lazım? Madem herkesten parayı alıyorsun, 'sen oy verdin, vermedin' demeden hepsine eşit hizmet etmek zorunda. Eşit hizmet eden kazanır" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, seçimin 2 Haziran'da yeniden yapılacağı Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesine geldi. Yavaş'a CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Keçirören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, CHP Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin ve CHP Pınarbaşı Belediye Başkan Adayı Deniz Yağan eşlik etti. Burada vatandaşlara hitap eden Mansur Yavaş, "2019 yılında seçimleri kazanmadan önce, 'gelirlerse işçileri çıkaracaklar, belediyeyi yönetemezler, sosyal yardımları kesecekler, hatta su sayaçlarını PKK'lılar okuyacak, faturaları DHKP/C'liler götürecek' gibi akılalmaz iftiralarda bulundular. Neden yaptılar? Ankara'da 25 yıldır süren rant düzeninin devam etmesi için yaptılar. Ama halk bunlara inanmadı ve geçtiğimiz 5 yıla da baktılar ki söylenenlerin hepsi yalan. Dolayısıyla 5 yıl geçtikten sonra yüzde 51'le seçtikleri Mansur Yavaş'ı bu sefer yüzde 60'la büyükşehir belediyeleri arasında rekor oyla seçtiler. Peki, seçilmeseydik ne olacaktı? Ankara halkının tertemiz paraları, 'proje yapıyoruz' adı altında çöp projelere gitmeye devam edecekti" ifadelerini kullandı.

'BİR YÖNETİCİ ADALETLİ OLMAK ZORUNDADIR' Her cumada bütün hocaların hutbede, 'yöneteceğiniz zaman adaletli yönetin' diye söylediklerini belirten Yavaş, "Bir yönetici adaletli olmak zorundadır. Adaletle yönetmek zorundadır. Dolayısıyla milletin temsilcisi belediye başkanıdır. Devletin temsilcisi hükumettir. Devletle millet arasında en yakın bağ belediye ile kurulur. Dolayısıyla belediye başkanını seçerken siyasi kimliğinden daha çok şunlara bakacaksınız; adaletli davranır mı, kul hakkı yer mi, dürüst mü, kendisine güvenilir mi? Bu ölçülerle belediye başkanı seçeceksiniz. İnşallah, Deniz Başkanım seçildikten sonra o da Türk bayrağıyla bir 5 yıl size hizmet edecek. Ölçüm budur" diye konuştu.

'EŞİT HİZMET EDEN KAZANIR' 5 yıl boyunca Türkiye'de ilk defa binlerce ihaleyi canlı yayınladıklarını söyleyen Yavaş, "İnşallah burada da bunlar da canlı yayınlanır. Vatandaşa hesap veriyoruz. Web sayfamızda harcadığımız tüm harcamalar kuruşuna göre yazılı. Değerli Pınarbaşılılar. Belediyenin harcadığı para sizin paranız. Sizden çıkıyor. Elbette bunun hesabını bilmek ve hesabını da sormak zorundasınız. Hesap vermeyen belediye başkanı olmaz. Çünkü onlar sizin paranızı harcıyorlar ve tüm belediye personeli sizden aldığı maaşla hizmet ediyor. O zaman ne yapması lazım? Madem herkesten parayı alıyorsun, 'sen oy verdin, vermedin' demeden hepsine eşit hizmet etmek zorunda. Eşit hizmet eden kazanır" dedi.